VESC–MTK Budapest 3:0 (22, 15, 17)

Veszprém, 100 néző. V.: Mezei, Szabó.

VESC: Deli 4, Araújo 15, Sevinger 3, Sólyomvári 7, Richards 9, Bozsó 5. Csere: Bődi (liberó), Piltman 2, Kovács, Szalczinger. Edző: Tumpech Ádám.

MTK: Darvas 4, Bánki 7, Kindrusz 3, Vigh 11, Réthelyi 7, Briga 3. Csere: Divényi (liberó), Teveli-Horváth, Endrődi 1, Kollár 3, Gellér. Edző: Tüske Bence Márk

Szorosan indult a találkozó, azonban hamar nagyobb különbségre tett szert a fővárosi alakulat az első szettben. A hazai oldalon Tumpech Ádám rövid időn belül kétszer is kikérte az idejét, aminek következtében a veszprémiek felzárkóztak, majd pedig a vezetést is átvették. A szett hajrájában ugyan az MTK is feljött, de a végszó a házigazdáké volt (25-22). A második játszmában esélyt sem adott a VESC ellenfelének, végig magabiztosan vezetett, amire a fővárosiak nem találtak ellenszert (25-15). A harmadik szettben is a hazaiak akarata érvényesült (25-17), így végül magabiztos győzelmet ünnepelhettek Tumpech Ádám tanítványai az év utolsó bajnoki mérkőzésén.

Sólyomvári Evelinék legközelebb január 13-án lépnek pályára, akkor a listavezető TFSE csapatához látogatnak.

Tumpech Ádám: – Nagyon fontos győzelmet arattunk egy küzdelmes mérkőzésen. Az első szettben álmos játékkal adtunk jelentős előnyt az ellenfélnek, amit végül sikerült ledolgoznunk, és a mérkőzés többi részét többé-kevésbé az irányításunk alatt tartani, de meg kell tanulnunk az elejétől kezdve maximális fordulatszámon játszani, különben kellemetlen meglepetések érhetnek minket. Külön szeretném megköszönni szurkolóink egész éves támogatását, ma is sikerült maradandót alkotniuk.

Tüske Bence Márk: – Nem sikerült jól lezárni a szezon első felét. Jól jön a pihenő számunkra, kielemezzük a hibáinkat, és újult erővel vágunk neki a szezon második felének.

A bajnokság állása: 1. TFSE (egy meccsel kevesebbet játszott) 24 pont, 2. BVSC-Zugló 24, 3. Vasas SC 22, 4. VESC (egy meccsel kevesebbet játsztott) 21, 5. Gödöllői RC 20, 6. Budaörsi DSE 14, 7. MTK Budapest 10, 8. Békéscsabai Röplabda Sportegyesület 10, 9. Szegedi RSE 8, 10. Kispest SE 5, 11. UTE U21 4. BD