A Veszprém Megyei Sporthivatal volt igazgatójának emléke előtt tisztelgő elismerést minden esztendőben olyan személyek kapják meg, akik hosszú időn keresztül tevékenykedtek Veszprém megye sportjáért.

Az eseményt Molnár Péter, a Veszprém Megyei Sportszövetség elnöke nyitotta meg, majd Polgárdy Imre, a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke köszöntötte a résztvevőket.

A Tüskés Endre-díjakat a családot képviselve Tüskés Péter adta át.

A Veszprém Megyei Sportszövetség ebben az évben összesen hat személynek adományozott Tüskés Endre-díjat. Közülük ketten elsősorban a helyi médiában végzett évtizedes tevékenységükért lettek elismerve. Darcsi István 1985-től volt a Veszprémi SE labdarúgó szakosztályának vezetője, majd a Veszprém Megyei Sporthivatal igazgatóhelyettese. Később, 1995 és 2007 között a Veszprém megyei Napló sportrovatánál dolgozott, majd 2007-től a Veszprémi 7Nap sportújságírója és szerkesztője volt.

Donát Tamás 1976-ban került a Veszprém Megyei Naplóhoz, ahol hamar a sportrovat munkatársa lett, majd 1990-től 2023-as nyugdíjba vonulásáig a Veszprém TV-ben dolgozott, ahol többek között a heti sporthíradó szerkesztője volt. Két évtizedig a veszprémi kézilabdacsapat sajtóreferenseként is tevékenykedett. Tizenhét sport témájú könyv szerzője vagy társszerzője és több sport témájú dokumentumfilm alkotója.

Korábbi kollégáink, lapunk egykori munkatársai mellett Tüskés Endre-díjban részesült még Kelemen Miklós, aki négy évtizede dolgozik a veszprémi labdarúgásban és labdarúgásért. Az 1980-as év elejétől az NB II-ben, majd az NB I-ben is alapembere volt a megyeszékhely csapatának, minden edző számított a szorgalmas, rengeteget futó, bal lábas középpályásra. A kiesés után is maradt Veszprémben, az NB III-ban csapatkapitány is volt. Visszavonulását követően edzőként, a gyerekfutballban találta meg magát. Alapító tagja és ma is edzője a Veszprém FC USE-nek, amely több mint 20 éve végzi a város utánpótlás labdarúgóképzését. Gyerekek százai fordultak meg a keze alatt, és sokan közülük profi futballisták lettek, emellett több edzőt is ő indított el a pályán.

Mihályfi Gábor, aki öt éves korában ismerkedett meg a sakkjáték lépéseivel, később Czingler Sándor, majd Csaba Árpád foglalkozásain képezte magát. Versenyzett az NB II-ben és az NB I-ben is. Jelenleg a Sentimento Bányász Sportkör Ajka sakkcsapatának szakosztályelnöki feladatait látja el. Az együttes a Szuperliga megnyerését célozta meg a Bányász Sportkör 100. éves jubileuma tiszteletére. A 2023/2024-es bajnokságban jelenleg az élen áll a csapat.

Pátkai Zoltán és Pátkai Miklós is díjat kapott, ők 1983-ban alapították a Herendi Taekwon-do klubot. Vezetésükkel az egyesület a 1990-es évek elejére az ország egyik legmeghatározóbb klubjává vált a sportágban, amit számos országos és nemzetközi bajnoki cím is bizonyított. A 2019-es évben adták át az irányítást, munkásságukat közel 50 Európa-, és világbajnoki éremmel zárták.

A 2023-as Veszprém megye legjobb sportolója elismerést a felnőtt hölgyeknél megosztva Bécsi Nikolett (taekwondo, VEDAC) és Kosztyu Veronika (taekwondo, Mongúzok SE) kapta meg. Mind a ketten sikeresek voltak nemzetközi és hazai szinten egyaránt, Bécsi többek között Eb-érmet és világbajnoki negyedik helyezést szerzett, Kosztyu egyéni Európa-bajnok lett idén, lett Eb-ezüstje és vb negyedik helye is.

Nem meglepetés, hogy a férfiaknál az úszó olimpikon Rasovszky Kristóf lett a díjazott. A Balaton Úszó Klub kiválósága 2023-ban, a fukuokai vizes világbajnokságon 10 kilométeres nyílt vízi úszásban egyéniben és csapatban is ezüstérmet szerzett, előbbivel kvalifikálta magát a 2024-es olimpiára.

A gála további díjazottjai, gyermek, lány: Kányai Léna (Farkasodu Taekwondo Egyesület), fiú: Esső Ádám (atlétika, VEDAC).

Serdülő, lány: Justin Alíz (Farkasodu Taekwondo Egyesület), fiú: Kányai Szebasztián (Farkasodu Taekwondo Egyesület).

Ifjúsági, lány: Gaál Zsóka (sakk, Sentimento BSK Ajka), fiú: Szirbek Albert (atlétika, Sportolj Velünk SE).

Junior, női: Máramarosi Rita (tájfutás, Veszprémi Honvéd SE), férfi: Kovács Ferenc (atlétika, Sportolj Velünk SE).

Szenior, női: Gosztolai Mária (atlétika, VEDAC), férfi: Kósa Zoltán (atlétika, VEDAC).

Az év csapata: Szent Benedek Röplabda Akadémia.

Speciális sport kategória: Adamcsik Annamária Anasztázia, Bíró Nóra, Bíró Renáta, Kardos Áron, Könczöl Gábor, Orsós Tina, Pente Kevin.

Szövetségi elismerések, kézilabda: Bóna Szabolcs, Galambos Attila, Szedlák Nikolett, Végh József. Speciális: Mursa Éva. Sportlövő: Jóna Bernadett. Tájfutó: Bikki Sándor. Testnevelő tanárok: Kovács Gábor Tamás, Végh Balázs.