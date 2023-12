– Gyakorlatilag készen állunk, az autón az utolsó simítások történnek, a Győr Rali után átépítettük murvára, és végre nem kellett kapkodnunk. Nagyon jó bőrben van az autó, bízom benne, hogy semmiféle technikai probléma nem fog minket hátráltatni, és felszabadultan tudunk menni – fogalmazott a pilóta a verseny hivatalos honlapjának. – A fő változás annyi, hogy a Mikulás Ralin nem Tagai Robival megyek, hanem Makai Gergővel. Geri idén is rengeteget tett azért, hogy versenyezni tudjunk, nagyon sokat segített a csapat életében. 2023-ban a Santa Dominica Ralin indultunk együtt, de idén nekem nem fért bele egymás után két verseny. Ezért úgy döntöttem, hogy a Mikulás Rali élményével ajándékozom meg Gergőt a sok segítségért, hogy egy hosszabb versenyen, komolyabb körülmények között navigálhat nekem. Ez teljesen más kategóriájú verseny, mint a Santa Dominica, idén három nagylőtéri gyorson, két kislőtéren kell teljesítenünk, míg tavaly négyszer mentünk ugyanazon a hét kilométeres szakaszon.

A pilóta elmondta azt is, hogy szeretnének nagyon jól menni, izgatottan várják már a versenyt, reméli, továbbra is meglesz köztünk az összhang, és tökéletesen tudnak majd versenyezni.

– Első közös viadalunkon Gergő eleinte még be volt feszülve, nagy volt benne a drukk, hiszen egy WRC-ben navigálni komoly feladat, ráadásul nekem is teljesen újak voltak a Santa Dominica-i körülmények – derült ki Bútor Róbert szavaiból. – Körről körre oldódott, és alkalmazkodott a körülményekhez, pontosan mondta az itinert, és amikor megbizonyosodott róla, hogy meg tudja csinálni, akkor érződött, hogy nagy teher esett le róla. Hibátlanul megcsináltunk a négy gyorsasági szakaszt, sikerült is megnyernünk a versenyt, remélem, a Mikulás Rali is pont ilyen lesz, annak ellenére, hogy komolyabb szakaszokon fogunk menni. Egyébként Gergő tapasztalt navigátor, sok verseny van a háta mögött, már R5-ös autóban is, ettől függetlenül a fotózásban is világhírű.

Kiderült, a pályák közül a kislőtér áll a pilóta szívéhez közelebb, mert technikásabb, nem kell annyira gyorsan menni. A nagylőtér roppant tempós, nagyon sok helyen ,,át kell tolni", akár 180 kilométer per órával is. Mint mondta, neki egy kicsit hiányzik Várpalota és Kislőd, de alkalmazkodnak a körülményekhez.

Arra a felvetésre, hogy a Rally Hungary jövő évi helyszíne Nyíregyházáról átköltözik Veszprémbe, úgy felelt:

– Ez már régóta érlelődött, hogy a veszprémi, fehérvári pályákon egy jó Eb-t vagy vb-t kellene rendezni, mindig támogattam, hiszen a pályák tökéletesen alkalmasak erre – mondta. – Ahhoz, hogy ez egy minőségi rendezvény legyen, nagyon sok pénz és munka kell a rendező részéről. Remélem, hogy mindkettő meglesz, és egy igazán jó Eb-futamot tudnak rendezni. Nem titkolt szándékom, hogy szeretnék ezen részt venni, azonban ennek feltételei még nem ismertek, de már megszületett a fejemben az elképzelés, hogy mindenképpen ott szeretnék lenni a rajtnál, és valószínűleg élesben.