Berhidán vagyunk, egy családi ház hátsó udvarában, ahol egy régi épületből, garázsból átalakított kis bokszterem áll. Kívülről nem is látszik, milyen komoly munka van benne, és itt nemcsak az edzésekre, az izzasztó gyakorlásokra gondolunk, hanem arra is, hogy a tulajdonos, egyben ökölvívó edző saját két kezével rakta össze és rendezte be a létesítményt, amelyet hamarosan bővíteni tervez. Szerencsére van miért, sokan szeretik a bokszot, egyre többen próbálják ki, az egyik tanítvány, Németh Franciska pedig nemrég országos bajnoki címért küzdhetett.

Büszke is rá mestere, a már említett teremtulajdonos, Tudós Gábor.

– Kilencéves kora óta foglalkozom Francival, aki ebben az évben kezdte a versenyzést, és az országos bajnokságon is el tudott indulni idén – kezdte Tudós Gábor, aki egy kis családias klubot alapított. A Tudós Boxing SE a hivatalos formát tekintve egyelőre bejegyzés alatt áll, így Franciska most még a Veszprémi K.O. Box Klub színeiben indult, Tudós Gábor ezúton is köszöni Szabó Lóránték segítségét.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Visszatérve az országos bajnokságra, az Egerben rendezett U12 és serdülő ob-t remekül kezdte a berhidai mester tanítványa (serdülő, 57 kg), aki az első meccsét simán nyerte, Kulcsár-Horváth Kinga (KSC) már első menetben alulmaradt vele szemben. A folytatásban a válogatott Gereben Lili ellen lépett ringbe, és szintén győztesen lépett ki onnan. Franciska sajnos a fináléra nem tudott kiállni egészségügyi probléma miatt, szerencsére azóta alapos vizsgálatok állapították meg, hogy rendben van, versenyezhet a folytatásban.

– Úgy gondolom, hogy megnyerte volna a döntőt is, persze az ezüstérem is szépen csillog.

Nagyon büszke vagyok rá, ügyes, iszonyatosan alázatos ökölvívó. Kitartó és szorgalmas, lepipálja a fiúkat. Szeretek vele együtt dolgozni

– dicsérte tanítványát Tudós Gábor, aki úgy került kapcsolatba az egyébként pétfürdői Franciskával, hogy a bevezetőben említett kilenc éves kislány az egyik tanítványához lépett oda abban a parkban, és az ő közvetítésével jutott el Berhidára.

A megfelelő helyre került, Tudós Gábornak jó neve van a bokszéletben, hiszen egy volt válogatott sportolóról van szó, aki Várpalotáról indulva háromszor nyert magyar bajnokságot.

Három olimpiára is sikerült kvalifikációt szereznie, de a szövetség nem őt, hanem Bedák Pált favorizálta akkoriban. A pályafutása 2014-ig tartott, majd eldöntötte, hogy edző lesz, nemcsak tanulta a szakmát, képezte magát, hanem – ahogy említettük – a termet is saját maga építette.

– Miért pont a boksz? Már egészen kicsi korom óta kinéztem magamnak ezt a sportágat, azt éreztem, hogy ki tudnék benne teljesedni – fogalmazott lapunknak Németh Franciska, akinek a nagypapája ökölvívó volt, így családi hagyomány is akad a történetben.

Először édesapja mutatott neki egy-két dolgot a bokszról, majd ahogy említettük, kilencévesen kezdett edzeni, öt év gyakorlás után pedig most már a ringben is megméretteti magát.

– Ez nagyon tetszik nekem, szeretnék a folytatásban is versenyezni és jó eredményeket elérni, nem az a célom, hogy hobbiszintem űzzem a sportágat.

- Döntésem nem egy hirtelen elhatározás eredménye, sokat gondolkodtam rajta, hogy ezzel szeretnék foglalkozni. Emiatt választottam sportos iskolát is, a Noszlopy Gáspár Gimnáziumba járok Veszprémbe, s így lehetőségem van az edzésekkel foglalkozni, van időm a versenyzésre és támogatnak is ebben. A fő célom a felnőtt magyar bajnoki cím megszerzése, az edzőm pedig lát bennem annyi erőt és kitartást, hogy elérjek egy olimpiai szereplést. Ez valóban jól hangzik, ha nem is nyerek olimpiai aranyt, óriási dolog lenne ringbe lépni ötkarikás játékokon.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Franciska kiemelte, nagyon szeret tanulni másoktól, a boksz egy olyan sport, amiben ezt nem könnyű megvalósítani, de ha látod magadon a fejlődést, az nagyszerű érzés tud lenni.

A 14 éves ökölvívó kérdésünkre elmondta, hogy kevés ökölvívó van a korosztályában, pláne a lányok között. Mosolyogva jegyezte meg, a fiúk tartanak is tőle.