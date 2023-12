BVSC-Zugló - VEHIR-VESC 3:0 (22, 23, 20)

Budapest. V.: Szabó, Bátkai-Katona.

BVSC: Hajós 2, Benedek 7, Pécsi 5, Riczkó 12, Bajnóczi 6, Szerencsés-Miklai 15. Csere: Sartoris (liberó), Nagy 6. Edző: Daróczi Gergely.

VESC: Bozsó 4, Deli 2, Araújo 15, Sevinger 5, Sólyomvári 10, Richards 17. Csere: Bődi (liberó), Kovács, Piltman. Edző: Fehér Tibor.

Fej fej melletti csata jellemezte az első szett első részét, azonban a hazaiak koncentráltak jobban, és végül ők húzták be az első játékrészt (25-22). A második menet is szoros játékot hozott, de Riczkó ponterős játéka jelentette a különbséget a BVSC javára (25-23). A harmadik menetben hamar magabiztos előnyre tett szert a hazai alakulat, majd le is zárta a mérkőzést (25-20).

Fehér Tibor: - Egy kiváló erőkből álló BVSC ellen ma ennyire tellett. Az első két szett végjátékában jobban kellett volna koncentrálnunk. A lányok nagyot küzdöttek, emelt fővel hagyjuk el a mérkőzés helyszínét. Gratulálok ellenfelüknek.