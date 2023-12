Tisztelt Szurkolók! A csütörtök este óta történtekkel kapcsolatban ismertetem az O-szektor nagy többségének véleményét és az üggyel kapcsolatos álláspontját. Először is tudatom mindenkivel, hogy a pénteken beadott – és zárt csoportból kiszivárogtatott – lemondásomat sem a Veszprémi Szurkolói Egyesület Vezetősége, sem az O-szektor domináns része nem fogadta el. Így a továbbiakban is legjobb tudásom szerint fogom szolgálni a szurkolók és a szurkolás érdekeit. A mérkőzésen felharsanó ,,bioszkázás” nem Rodrigo Corrales ellen szólt, ezzel őt nem akartuk megbántani. Egyszerűen a csapat győzelmét elősegítve a padnak üzentünk, ahogy már oly sokszor megtettük ezt a klub fennállása óta. A meccs ezen szakaszában már hosszabb ideje nem volt védése és úgy láttuk jót tenne egy kis pihenő két hét lábadozás után. Sajnálatos, hogy őt ez ilyen szinten megsértette, de nem érezzük, hogy bocsánat kéréssel tartoznánk neki. Semmilyen személyét sértő megnyilvánulás, rigmus nem hangzott el. Igazi sportemberi gesztus volt tőle – ahogy pl. tavaly Cuparatól is – hogy sérülése ellenére próbálta segíteni csapatunkat. Ezen véleményünket a szombati mérkőzést követően levél formájában személyesen átadtam Rodrinak. Aztán következett a sajtótájékoztató, ami elindította az „utálatcunamit” az O-szektor irányába. Egy dologban követtünk el hibát melyért itt és most nyilvánosan bocsánatot kérünk. Ez pedig nem más, mint a rasszista megnyilvánulás. Ezen nincs mit szépíteni, megtörtént, sajnáljuk. Mire csitultak volna az indulatok megjelent Dr. Csík Zoltán nyílt levele, de írhatnám azt is, hogy nyílt fenyegetése, amivel a legmesszebb menőkig nem tudunk egyet érteni. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy egy klubvezető különböző szankciókkal, esetleges kitiltással illessen szurkolókat azért, mert kulturált formában hangot adnak véleményüknek, nemtetszésüknek. Mivel a sporttörvényben tudomásunk szerint ezek a cselekmények nem tartoznak törvénybe ütközőnek így nincs jogi háttere ennek a fenyegetésnek. Persze a házi rendet lehet ebbe az irányba terelni, de nehéz lesz egzakttá tenni, hogy hol a határ, ami még belefér a klubnak és mi az, ami már nem. Valljuk be őszintén, amennyiben ilyen szabályozások bevezetésre kerülnek akkor a kézilabdasportot körülölelő hangulatot felváltja a színházi hangulat. Ha a levél a fent említett rasszista bekiabálások megfékezésére született volna, akkor elfogadjuk és fejet hajtunk. Csík úr említette levelében, hogy a játékos is ember nem robot, akiknek lelke van, aminek megóvását fontos feladatuknak tartanak. Kérdeznénk, hogy ez az elhivatottság hol volt amikor mélységesen csúnyán elbántak Lékai Mátéval?? Akkor nem számítottak még ezek az erények? Mennyit változott a világ ilyen rövid idő alatt….. A minket támadó drukkerek engedjenek meg egy személyes gondolatot, amelyet az O-szektoros szurkolótársak védelmében írok le. Nem sajnáltam az időt és megnéztem jópár néző/szurkoló profilképét a Facebookon akik alkoholisták, részegek gyülekezetének, csürhének, legaljának titulálta a szektor összetételét. Felhívnám a figyelmüket, hogy sok esetben ennek a rengeteg negatív jelzővel illetett ,,bagázsnak” a kétkezi munkája szerepel az Önök profilképén. Legyen az egy egészcsarnokos élőkép vagy a legutóbbi Kielce meccsen felhúzott óriás drapi és a címerből kiragadott kézilabdás figura. Amivel Önök büszkélkednek ezeken a fotókon, ezek is mi vagyunk. Veszprém városának életét 46 éve határozza meg ennek a sportágnak a szeretete. Nem akarjuk, hogy az ezidő alatt kialakult szurkolói kultúra (amit amúgy 100%-ban elismert a klub is csütörtökig minden negatívuma ellenére és a felépített brand-jének komoly része) egy ilyen műbalhéval olyan mély sebeket szenvedjen, amelyeket lehetetlenség begyógyítani. Nem akarunk ahhoz a generációhoz tartozni akire a jövő úgy emlékszik: ,,Ja igen, akkor szűntek meg a fantasztikus hangulatú meccsek az arénában.” Ennek gondolatától is kiráz a hideg. És igen lehet venni minden posztra játékost több kevesebb pénzért, de a 8. játékost lehetetlenség vásárolni. Az, vagy van vagy nincs, mert ez egy életérzés. Zárásként, megkérjük az illetékeseket a klub részéről, hogy mutassanak hajlandóságot az eltérő nézőpontok közelítésére, melyben mi partnerek lennénk. Az az irány amerre most tartunk, nagyon nem jó. Tisztelettel: Gyurákovics István O-szektor vezetője