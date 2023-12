A második helyre Erik Cais futott be, aki elmondta, nem érezte komfortosnak a gumikat a harmadik szakaszon, ennek ellenére amennyire tudta, nyomta a gázt.

- Teljesen mások voltak a körülmények és az érzéseim is, mint reggel - fogalmazott. - A negyedik szakasz jó volt, bár akadt némi problémám az ablaktörlővel. Az utolsón csak nyomtam a gázt, de a helyi hős jobbnak bizonyult, ezúton is gratulálok neki. Nagyon jó, hogy Igor diktálja nekem az itinert, mert magabiztos, hiszen itt is otthon van. Sokat segít, hogy ő magyarul is beszél és nagy tapasztalata van ezeken a pályákon. Ez jövőre a Rally Hungary-n nagyon jól jön majd.

A dobogó harmadik fokára befutó Német Gábor a verseny után elmondta„ várható volt, hogy a nagy murva- és Eb-menők gyorsabbak lesznek ilyen körülmények között, de összességében nem lehetnek elégedetlenek.

- Nagyon örülünk, hogy végül sikerült bejönnünk a harmadik helyre - hangsúlyozta. - A körülmények önmagukért beszéltek, ilyen nagy dagonyában még nem volt alkalmam versenyezni, főleg egy új autóval. Most több mindent is szem előtt kellett tartani: hogy épségben maradjunk, és hogy valahogy célba is érjünk. Nem volt egyszerű feladat, még nem is igen jutott el a tudatomig ez a harmadik hely. Nagy küzdés volt itt a végén, el is fáradtunk, de minden jó, ha a vége jó.

A 27. Euroinvestment Mikulás Rallye végeredménye:

1. Klausz Kristóf, Papp Tamás (Škoda Fabia Rally2 Evo) 53:02.8, 2. Erik Cais, Igor Bacigal (Škoda Fabia RS Rally2) +0.4, 3. Német Gábor, Németh Gergely (Škoda Fabia RS Rally2) +22.6.

Az ünnepélyes rajtról is beszámoltunk, fotókkal mutatva a látványos eseményt. Podcast adásunkban pedig Lakatos Róbert versenyszervezővel Juhász-Léhi István, a veol.hu újságírója beszélgetett a verseny, a pályák, a rendezés részleteiről: