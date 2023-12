Dávid Kornél KA–Veszprém Kosárlabda Klub 85-60 (23-11, 23-23, 20-19, 19-7)

Székesfehérvár, 100 néző. Vezette: Téczely, Farkas, Nagy.

DKKA: Somogyfoki 2, Szalczgruber Á. 12/3, Kuttor 6/3, Kis 9/3, Szabó Z. 30/3. Csere: Szalczgruber Z. 2, Büki 14/12, Keller 2, Molnár 8/6, Denk. Edző: Dzunic Branislav.

Veszprém: Szabó P. 17/6, Madár 22/18, Varga 3/3, Gordán, Takács 6. Csere: Ráskai, Ratiani 10/6, Birkás 2. Edző: Alex Geddes.

A vendégek a bajnoki elején nem illetődtek meg (5-9), de aztán az éllovas „ment” egy 15-0-s sorozatot (20-9), az így kialakított különbséget pedig a folytatásban is tartotta (31-16), mi több, időnként növelte is (42-24). A jól védekező vetélytárs később is 10-20 pont közötti eltéréssel „dolgozott” (50-39), ha a VKK közelebb férkőzött, mindig beleerősített (64-45). Öt perccel a lefújás előtt 73-60-at mutatott az eredményjelző tábla, ám a hajrában már csak egy csapat volt a pályán, a hazai.

Alex Geddes: A nagy tempót diktáló ellenfelünk most is megmutatta, hogy magas minőséget képvisel, csak néha tudtuk megállítani őket. Ellenünk is jelezték, hogy miért vezetik az osztály tabelláját.