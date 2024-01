A Tisza-partiak kézilabdacsapata kétéves szerződést kötött Jérémy Totóval. A 31 éves játékos a Nantes csapatától érkezik, mondhatni, hogy Matej Gaber helyére, a szlovén ugyanis távozik. A két beálló klubot cserél, Gaber érkezését a Nantes jelentette be kedden.

Jérémy Toto a francia első osztályban az US Creteil Handball csapatában mutatkozott be, ezután a Saint-Raphael kézilabdázója lett. A 2020-2021-es idényben a lengyel Wisla Plock együtteséhez szerződött. Egy éve múlva már Észak-Macedóniában, az említett Vardar csapatában szerepelt. A beállós a francia válogatott tagja, de az idei Európa-bajnokság keretébe nem került be.

– Nagyon örülök annak, hogy a következő szezonban Szegedre igazolok. Ez egy új kihívás és egy új lépés lesz a karrieremben. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy én lehetek a klub első francia mezőnyjátékosa. Alig várom már, hogy találkozhassak a szegedi szurkolókkal, és pályára léphessek ebben a csodálatos arénában. Pazar a létesítmény és minden körülmény, ezt megtapasztalhattam már, amikor jelenlegi csapatommal, a Nantes-tal itt szerepelhettem – nyilatkozta Jérémy Toto új egyesülete honlapjának.

Toto egyébként a Szeged első francia játékosa, a Telekom Veszprémben viszont négy honfitársa is szerepel Nedim Remili, Ludovic Fabregas, Hugo Descat és Kentin Mahé személyében. Közülük Mahé nyáron távozik Veszprémből.