Korábban lapunk is beszámolt róla, hogy Ignacio Biosca a hírek szerint 2024 nyarán távozik Veszprémből, a spanyol kapus a francia Nantes játékosa lehet. A pletykák beigazolódtak, a bakonyi egyesület január végén bejelentette, hogy a hálóőr az idény végén távozik, az új állomása valóban Nantes lesz.

Most újabb sajtóhír vált valósággá: a Veszprém leigazolta a Benfica dán kapusát, Mike Ulrich Jensent. Ezt a szerződést már tavaly decemberben megszellőztette a dán sajtó. Ami érdekes, hogy a játékos nem nyáron érkezik, hanem már most, ebben a hónapban. Ulrich tavaly a német Magdeburggal Bajnokok Ligáját nyert, remek teljesítményt nyújtva a kapuba. A 27 éves, 207 centiméter magas, 115 kilogrammos kézilabdázó 2026-ig szóló szerződést kötött a bakonyiakkal.

A Telekom Veszprém így jelen pillanatban négy kapussal is rendelkezik felnőtt keretében, hiszen Rodrigo Corrales, Ignacio Biosca és a Nagy Benedek mellett most már Ulrich is ott van. Nagy kérdés, hogy a folytatásban milyen felállásban szerepelnek majd a hálóőrök, lesz-e újabb bejelentés a klub részéről. A dán valószínűleg nem véletlenül került már most a királynék városába, lehet, hogy már a mai, Tatabánya elleni bajnokin okosabbak leszünk a kérdes(ek)ben.