Fejér-B.Á.L. Veszprém–CYEB Budakalász 25-30 (10-17)

Veszprém, 200 néző. Vezette: Bócz, Wiedemann.

Veszprém: Gödör – Preszter 1, Szuharev, Bugyáki, Szrnka, Kristóf 1, Hári 1. Csere: Balogh (kapus), Draskovics 2, Grünfelder 3, Pulay 2, DJUKIC 3, NOURELDEN 9 (3), Tarabochia 2, Vetési 1. Edző: Danyi Gábor.

Budakalász: VÁCZI – VARJÚ 4, SINKOVITS 4, Kiss 4, MIKHALIN 4, JURIC-GRGIC 10 (4), Kovács 2. Csere: Tóth (kapus), Dávid, Tyiskov, Halász 1, Varga 1, Ranisavljevic, Berényi, Szakács. Edző: Csoknyai István.

Kiállítások: 2, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 5/3, ill. 4/4.

A bajnoki az esélyesebb vendégek tervei szerint indult, mert noha a 6. percben 2-2 volt az állás, négy perc múlva már 2-6-ot regisztrált az eredményjelző-tábla. Danyi-mester nyomban időt kért, mert az övéi sok pontatlansággal jelentkeztek, de játékukból a tűz is hiányzott. Ám az eligazítás mit sem ért, csapata eztán is csapnivaló hatékonysággal célzott, míg a védelme olyan volt, mint az átjáró ház (2-8). A bakonyiak később sort cseréltek, de így is teljes bénultság lett rajtuk úrrá, a hibáikkal újra mély szakadékba taszították magukat (2-10). Az elképzelés nélküli „műsoruknak” tudható be, hogy a 16. percben lőtték a 3. góljukat – csak Nourelden iparkodott a képességeihez mérten –, a rivális ennek köszönhetően osztálykülönbségre tett szert. Rossz volt nézni a hazaiak vergődését (5-13), aztán elkezdtek életjeleket adni magukról, közelebb is jöttek, igaz, ebben az is szerepet játszott, hogy az ellenfél visszavett az iramból (8-16).

A fordulás után kicsit koncentráltabban kezdtek a pontszerzési kényszerben lévő hazaiak, fel is zárkóztak 13-18-ra, de mire a híveik elhitték volna, hogy lehet keresnivalójuk, megtört a lendületük – a rivális egy nulla–ötös szériával eldöntötte a párharc végkimenetelét (13-23). A folytatásban 8-10 gól választotta el egymástól a feleket (16-25), a megtört Háriék nem tudták saját kezükbe venni a sorsuk alakítását, általában gyermeteg hibákat követtek el. Maroknyi szurkolótáboruk hangja is elcsendesedett, aztán egyszer csak rázendítettek a „Harcoljatok!” rigmusra, aminek hatására a kedvenceik elkezdtek kiegyenesedni. A sereghajtó az utolsó tíz percben úgy küzdött, ahogy végig kellett volna, faragtak is a hátrányukon (24-28), így legalább azt elérték, hogy a második félidőt megnyerjék, és vállalható vereséget szenvedjenek el.

Danyi Gábor: Ezúttal nem tudtunk felnőni a feladathoz, az első húsz percben mutatott játékunk nem volt méltó az élvonalhoz. A második 30 percben sikerült kozmetikáznunk az eredményen, ezért az ötgólos különbség ránk nézve hízelgő.

Csoknyai István: Összességében azt kaptam, amire számítottam. Tudtuk, hogy céljainkat kemény védekezéssel érhetjük el, amihez az első játékrészben remek kapusteljesítmény is párosult. Örülök, hogy tartjuk pozíciónkat a középmezőnyben.