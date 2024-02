Montpellier HB-Telekom Veszprém 31-37 (18-17)

Montpellier, 3000 néző. V.: Eliasson, Palsson (izlandiak). Montpellier HB: Desbonnet – Y. Lenne 3, PORTE 4, Skube 1, A. Lenne 2, MONTE 4, Fernandez 3 (3). Csere: Bolzinger (kapus), Karlsson 5 (3), Panic, PRAT 4, Konan 1, Nacinovic, Cornette 1, Guiogon 3, Berthier. Edző: Patrice Canayer.

Telekom Veszprém: CORRALES – VAJLUPAU 8, REMILI 7, FABREGAS 3, Ligetvári, EL-DERA 3, DESCAT 4 (2). Csere: Jensen (kapus), J. OMAR 6 (2), Pesmalbek 1, Sandell 2, Nilsson 3, Casado, Koszorotov, Mahé. Edző: Momir Ilics.

Kiállítások: 2, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 9/6, ill. 4/4.

Egy jó formában lévő Telekom Veszprém utazott Franciaországba, a bakonyiak hat sikerrel kezdték az évet és bizakodhattak, hogy a sorozatot a Montpellier ellen is tudják folytatni. Ami a gallokat illeti, a csapat sérülés miatt több játékosát is kénytelen volt nélkülözni, ugyanakkor hazai pályán így sem volt veszélytelen. A felek tavaly ősszel izgalmas meccset játszottak egymással, akkor két góllal a Telekom volt a jobb.

A meccs elején Remiliék nagyon határozottan és hatékonyan támadtak, és sikerült is előnyhöz jutniuk, 2-4. Négyre nőtt a fór (3-7), ez annak is köszönhető volt, hogy Corrales többek között hétméterest is védett. A francia hibák megbosszulták magukat, Remili parádézott, a találatok mellett remek gólpasszokat osztott a társaknak.

Rendkívül magabiztosan játszott a Veszprém, főleg támadásban, a vendégek esélyt sem adtak a hazaiaknak, akik 6-11-nél időt kértek. Három gólt lőttek zsinórban a franciák, jobban kellett koncentrálniuk a bakonyiaknak, akik ezt meg is tették, nem engedték közelebb az ellenfelet. Két-három találat volt a különbség. A félidő hajrájában aztán pontatlanná vált a Veszprém (ekkor már a második sor volt a pályán), a Montpellier pedig lendületbe jött és Prat vezérletével, némileg váratlanul, utolérte ellenfelét, sőt fordítani tudott. Az első 30 percet követően 18-17-re vezettek a hazaiak, a játékrész összképe alapján ez komoly meglepetés volt.

A második félidő elején Jahja és el-Dera dolgozott támadásban rendkívül pontosan, visszavette a vezetést a Telekom, 20-21. A Veszprémnél ismét a kezdőcsapat játszott, Remili pedig újra villogott. Corrales hetest védett, gyorsan ötre nőtt a vendégelőny, 21-26.

A vendégek remek támadójátékkal irányították a meccset, 45. perc: 23-28. A Montpellier igyekezett olyan feltámadást produkálni, mint az első játékrészben, azonban a Veszprém ekkor már figyelmesebb volt. Nem beszélve arról, hogy nem cserélt, legalábbis az alapemberek maradtak középen, legfeljebb Fabregas és Pesmalbek váltotta egymást beállóban.

Az utolsó 10 perc 25-31-es állásról indult. Csak az volt a kérdés, hány góllal nyer a Veszprém. A vége hat lett közte, nagyjából reális is volt ez a különbség. A Telekom a csoportkör utolsó fordulójában a Magdeburgot fogadja, az a meccs a második hely sorsáról dönt majd.