A Mol Magyar Kupa ötödik körében a veszprémiek az NB I-es Kecskemétet látják vendégül (saját stadion híján Ajkán), a mérkőzés – amelynek a legjobb nyolc közé jutás a tétje – 17 órakor kezdődik.

A veszprémi csapat már bizonyított, a bakonyiak bíznak benne, hogy a Kecskeméttel is fel tudják venni a versenyt Fotó: Nagy Lajos

Hosszú téli felkészülést tudhat maga mögött a bakonyi csapat, amely legutóbb tavaly november végén játszott tétmeccset az NB III északnyugati csoportjában.

– Volt idő a munkára, sokat is dolgoztunk. Szerintem jól sikerült a felkészülés, majd a tavaszi találkozók választ adnak arra, hogy ez valóban így volt-e – reagált érdeklődésünkre Pető Tamás. A Veszprém vezetőedzője optimistán tekint a jövőbe, pedig együttese továbbra is küszködik az infrastrukturális hiányosságokkal. A gárda egész télen műfüvön edzett (az uszoda mögötti új pályán és az Erdész utcában felváltva), a hivatalos mérkőzéseit pedig még mindig kénytelen albérletbe vinni. A Kecskemét elleni kupatalálkozó ugye Ajkán lesz, a bajnoki meccseknek pedig a pápai stadion ad majd otthont. A veszprémi stadion gyepszőnyegének felújítása továbbra is folyamatban van, a nyár elején talán lehet majd használni a játékteret, ahogyan a tervek szerint az új műfüves melletti másik pályát is.

Ami a játékoskeret változásait illeti, nem történt komoly mozgás: ketten elmentek (Udvardi Ádám, Bach Botond) és senki sem érkezett. Ahogy ilyenkor mondani szokták, az erősítés az, hogy egyben maradt a csapat. Ez a Veszprém esetében igaz is, hiszen az együttes már bizonyított: ha mindenki egészséges, akkor ütőképes, akár komolyabb bravúrra képes a társaság.

– A távozók nem voltak meghatározók a csapatban. A saját utánpótlásunkból hoztunk fel 2007-es születésű fiatalokat, őket igyekszünk felépíteni. Mindenki egészséges és harcra kész, örülünk, hogy a sérülések elkerültek minket. Egy kivétellel, Somogyi Richárd a felkészülés elején esett ki – fogalmazott Pető Tamás, akitől megtudtuk, a csapatkapitány bokáját műteni kellett, így rá egyelőre nem számíthat.

Természetesen a szakembert megkérdeztük arról, hogyan látja csapata esélyeit a két osztállyal magasabban szereplő Kecskeméttel szemben. – Egy meccsen bármi megtörténhet. Ha megfelelően felkészülve, hittel és a ránk jellemző szenvedéllyel tudunk játszani, akkor bármi lehet. Papíron nem mi vagyunk az esélyesek, viszont már többször is bizonyítottunk. Bizakodva várom a találkozót, úgy gondolom, képesek vagyunk méltó ellenfelek lenni.

A szerdai meccset követően hétvégén újabb feladat vár a veszprémiekre, akik az NB III tavaszi nyitányán, vasárnap az ETO Akadémiát fogadják Pápán. Pető Tamás alakulata a második helyen telelt a tabellán, az éllovas Tatabánya mögött két pont a hátránya a címvédőnek. – Az első számú prioritást a bajnokság élvezi. Várjuk a folytatást. Megmondom őszintén, örülök, hogy üldözők és nem üldözöttek vagyunk, tavaly is jól jöttünk ki ebből a szituációból. Bízom benne, hogy a folytatásban megússzuk a sérüléseket. Igyekszünk végig magunkra koncentrálni és egy jó tavaszt produkálni – mondta a szakember.

Visszatérve a kupacsatára, a Veszprém a Celldömölköt (vármegye I.), a Fűzfői AK-t (vármegye I.), a Komáromot (NB III) és a Budafokot (NB II) kiejtve jutott be az ötödik körbe, a kecskemétiek Soroksáron és Szegeden (NB II) nyertek.

A Kecskeméti TE az előző szezonban bravúros szerepléssel ezüstérmes lett az NB I-ben, jelenleg hetedik a csapat az élvonal tabelláján. A lila-fehérek legközelebb a Ferencváros otthonában szerepelnek.