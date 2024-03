Különösen a Ferencváros érdekel, és miután az elmúlt hetekben bőven kijutott a sasokól, tettem is egy közhelyszerű megállapítást. Mely szerint bármily furcsa is a fanatikus szurkolók számára, a futballisták is emberek, nem pedig robotok. Ezt pedig arra alapoztam, hogy a csapat a görögök ellen borzalmasan, az Újpest ellen lehengerlően, a Debrecen ellen viszont egyszerre szívvel és taktikusan játszott. Azt viszont már nem értem, hogy mi módon kerülhetnek be rendszeresen olyan pirotechnikai eszközök a stadionokba, amelyektől nagyobb köd támad, mint amilyenben Svejk eltévedt annak idején. Holott a biztonsági intézkedések nagyjából olyanok, mint egy Tel-Avivba induló repülőgép esetében.