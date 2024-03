Kelen SC-Balatonfüredi FC 1-1 (1-0)

Budapest, 300 néző. V.: Maml. Kelen SC: Terjék – Bedővári (Bebők, 73.), Módly, Zavodni (Bach, 46.), Remili, Szabó G. (Vörös, 76.), Varga D., Szűcs J. (Vass, 46.), Juhász, Szabó D., Pajti.

Balatonfóredi FC: Erdélyi – Mayer J., Gosztonyi (Török, 46.), Imre, Major (Hetesi, 83.), Mayer G., Burucz, Pécseli (Tóth G., 80.), Bartha (Nagy B., 90.), Nagy R., Horváth Á. Edző: Preisinger Sándor.

A húsvét vasárnapi időpont ellenére szép számú nézőközönség előtt kezdődött a bajnoki találkozó az előző héten egyaránt pont nélkül maradt Kelen és a Balatonfüred csapatai között

A mérkőzés elején rögtön a vendégek ragadták magukhoz a kezdeményezést és lendületes támadásokat vezettek a szervezetten védekező hazaiak ellen, akik láthatóan a gyors ellentámadások vezetésére rendezkedtek be.

A 18. percben úgy tűnt, hogy meg is szerzi a vezetést a Balatonfüred. Egy kapu előtti kavarodásban a saját védői által akadályozott Terjék kapus a labdát Imre István elé ütötte, aki 14 méterről elegánsan a kapu bal oldalába emelt, azonban a játékvezető meglepetésre annulálta a vendégek teljesen szabályosnak tűnő találatát és szabadrúgást ítélt Kelen javára.

Néhány perccel később teljesen váratlanul megszerezték a vezetést a vendéglátók. A 26. percben a jobb összekötő helyén vezetett támadást a Kelen és a behátráló vendégvédők előtt 20 méterről lövésre szánta el magát a hazaiak támadója. A közepes erősségű lövést Erdélyi kapus maga elé ejtette és a közelben ólálkodó volt füredi Szabó Gábor három méterről a kapuba rúgta a labdát, 1:0.

Az első játékrész második felében is a Füred irányította a mérkőzést, jobbára a hazaiak térfelén folyt a játék, azonban a főleg pontrúgásokból kialakított gólszerzési lehetőségeikkel nem éltek a vendégek, így a félidőben hazai vezetéssel vonultak öltözőbe a csapatok.

A szünet után nagy erőket mozgósított a Balatonfüred az egyenlítésért, a hazaiak kizárólag a védekezéssel törődtek és legfeljebb néhány előrevágott labdával próbáltak eljutni a vendégek kapujához.

A füredi fölény helyzetekben is jelentkezett, de ekkor még a legnagyobb lehetőséget is sikerült elpuskázni, vagy Terjék kapus mutatott be hihetetlen bravúrokat. A vendégek fölényét mi sem jelzi jobban, mint az, hogy a második játékrészben 14 szögletet végezhettek el.

A Balatonfüred fölénye végül a 85. percben hozta meg az egyenlítést. Török a balösszekötő helyén fordult kapura, 14 méterről lövésre szánta el magát, amelyet hazai kapus óriási bravúrral védett, de a kipattanó a labda a néhány perccel korábban beálló Hetesi elé került, aki az ötösről higgadtan a kapu jobb oldalába helyezte a játékszert, 1:1.

Ezt követően mindkét csapat kétségbeesett rohamokba kezdett a győzelmet jelentő találatért, de érdemleges gólszerzési lehetőséget egyiküknek sem sikerült kialakítania, így az eredmény már nem változott.

Összességében elmondható, hogy egy balszerencsés játékhelyzetből váratlanul hátrányba kerülő és a mérkőzés folyamán végig fölényben lévő Balatonfüred főleg a második félidei játékával győzelmi esélyt szalasztott el a Kelen ellen. Az eredményességhez a következő hetekben feltétlenül javítani kell a helyzetkihasználáson.

Tudósított: Fülöp Zoltán.

Preisinger Sándor: - A helyzeteink alapján gólokkal kellett volna nyernünk, de végül csak egy pontot sikerült megszereznünk.