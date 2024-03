Idén új fejezet kezdődik a Nyirád Racing Center életében, Magyarországon ugyanis először rendeznek ralikrossz-világbajnoki futamot, amely a Forma-1 mellett az egyetlen világbajnoki szintű autós sorozat hazánkban. A szervező csapat rendkívül rövid idő alatt kapta meg a lehetőséget egy ilyen volumenű esemény megrendezésére. Két évvel azt követően, hogy hosszú kihagyás után visszatért a ralikrossz Európa-bajnokság mezőnye Nyirádra, 2024-ben már a legmagasabb szintű ralikrossz-széria látogat el a Nyirád Racing Centerbe.

– Magyarországon a Forma-1 mellett ez az egyetlen világbajnoki rendezvény az autósportban. Nem csupán a világbajnokság, hanem az Európa-bajnokság legjobb pilótái is itt lesznek a nyirádi pályán július utolsó hétvégéjén. Várhatóan négy kategóriában követhetik figyelemmel a nézők a futamokat, és az új szabályrendszernek köszönhetően még izgalmasabb csatákat láthatnak a szurkolók az elektromos autók és a robbanómotoros, 600 lóerős versenygépek között. Fontos számunkra, hogy mind a versenyen résztvevők, mind a kilátogató érdeklődők számára érdekes és színes programokat kínáljunk – mondta Gyuris Orsolya, a verseny rendezője.

Az FIA Rallycross-világbajnokság története 2014-ben kezdődött robbanómotoros versenygépekkel, majd fokozatosan nyitott az elektromos autók felé. Az autógyártás technológiai változásait követve a 2021-es szezonban az egyik kategória már csak elektromos versenygépekből állt, 2022-ben pedig teljes egészében elektromos autókra váltott a WRX-nek nevezett világbajnoki sorozat.

Kiderült, idén egy új korszak kezdődik a világbajnokság históriájában, ugyanis megnyílik a mezőny a fenntartható üzemanyaggal működő, belső égésű motoros autók számára is. A tisztán elektromos versenyautók két szezonját követően ez az esztendő a „technológiák csatája” lesz, ami soha nem látott izgalmakat hozhat, és ezt közelről is megcsodálhatja majd a magyar közönség. A szervezők egy továbbkorszerűsített pályával várják a világbajnoki, illetve az Európa-bajnoki mezőnyt.

– A pályán az eddigieknél is több ülőhelyen szurkolhatnak a nézők, illetve a Nyirád Racing Center biztonsági rendszereit is fejlesztettük. A gyermekes családoknak idén is szeretnénk meglepetésprogramokkal kedveskedni. Tavaly sikert aratott a Tapolcán rendezett ünnepélyes megnyitó, terveink szerint ezen az eseményen a rajongók ebben az esztendőben is közelebb kerülhetnek a pilótákhoz és a versenyautókhoz. Nem mellékesen a világbajnoki futam mellett az idei lesz a 10. Európa-bajnoki verseny a Nyirád Racing Centerben. Mindent megteszünk azért, hogy a jubileumi Eb-futam, valamint az első világbajnoki verseny kiválóan sikerüljön, és a nézők, a versenyzők, valamint a sorozat nemzetközi szervezői elégedetten, remek élményekkel távozzanak – fogalmazta meg a szervezők elképzeléseit és céljait Gyuris Orsolya.