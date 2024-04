BKSE-Csurgói KK 25-22 (8-11)

Balatonfüred, 300 néző. V.: Hargitai, Markó. Balatonfüredi KSE: Andó, Bősz (kapusok), Kemény 1, Szretenovics 6, Varga M. 2, Bóka 2, Szmetán M. 3, Németh B. 1, Szöllősi B. 1, Kljun 9 (3), Hornyák P., Szűcs B., Brandt. Edző: György László.

Csurgói KK: Holló, Füstös (kapusok), Zagar 3, Bazsó 2, Herceg 1, Krsmancic 3, Borsos, Papp 3, Szeitl, Gábor 6, Tóth P. 1, Vasvári, Zobec 2 (1), Tufegdzic 1 (1). Edző: Baranyai Norbert.

Kiállítások: 10, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 4/3, ill. 6/2.

A Gyöngyös elleni hazai vereséget követően fogadta a Csurgót a Füred, amely a meccs elején magához ragadta a kezdeményezést, minimális előnnyel vezetett, 12. perc: 4-2.

Innen fordított 5-7-re a vendégcsapat, többek között annak köszönhetően, hogy Holló remekül védett. A folytatásban három gólra nőtt a különbség, kapaszkodniuk kellett a Balaton-partiaknak. A félidő hajrájában, ahol mindkét oldalon sok volt a hiba, nem tudott faragni hátrányán a házigazda.

A második játékrész csurgói góllal kezdődött, már néggyel vezettek a somogyiak, 8-12. Megrázta magát a BKSE, Andó egymás után több remek védést is bemutatott, a 38. percben már 13-13 állt az eredményjelzőn. Továbbra is a Csurgó kezdeményezett és vezetett egy-két találattal, de a hazaiak nem hagyták leszakítani magukat. Az utolsó 10 perc kezdetén végre sikerült ismét utolérni a riválist, Szretenovics volt eredményes, 20-20. Kjun duplázott és most már a vendégcsapatnak kellett kapaszkodnia. Nagyon fontos volt, hogy 23-22-nél Bősz kivédte Krsmancic hetesét, majd Szeitl lövését is hárította a füredi kapus. Kljun belőtte a saját büntetőjét és innen már nem volt visszaút a Csurgónak, a Balaton-partiaké lett a két pont.