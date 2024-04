DVTK Ongropack – SZBRA 1:3 (-23, 21, -22, -19)

Miskolc, 250 néző. V.: Villás, Bátkai-Katona.

DVTK Ongropack: M. Einarsdóttir 7, Egri 17, Hollósi 4, Jovanovic 17, Prosvirina 7, Skoric 12. Csere: Kundrák (liberó), Hegyi (liberó), Kalmár, Horváth L. 1. Edző: Németh Szabolcs.

SZBRA: Laskowska 6, Castero Cruz 14, Wojcik 16, Szerényi 11, Berkó 2, Pérez Ramos 28. Csere: Fáth (liberó), Nagy E. (liberó), Kobaidze, Szabó K. Edző: Varga Tomas.

Miskolcon vívták ki a bennmaradást a Balaton-partiak

Fotó: SZBRA

Az eddigi három találkozó hazai sikert hozott, ezúttal viszont a vendégek szereztek vezetést, és bár egyenlített a házigazda, a harmadik és negyedik játszma is a Balaton-partiaké lett. A DVTK ezzel búcsúzott az élvonaltól.

Varga Tomas: – Nagyon fontos helyzetben, sok szempontból fontos győzelmet arattunk egy olyan DVTK ellen, ami a szezon végére szépen összeállt. Egy mérkőzés sem volt könnyű ellenük, jó formában érkeztek az előző párharcból. Örülök, hogy hazai pályán kétszer, és végül idegenben is le tudtuk győzni őket. Annak is örülünk, hogy a bajnokság végén szurkolóink hazai környezetben is tudtak velünk győztes meccset ünnepelni. Köszönjük ezúton is nekik a biztatást, és hogy jóban-rosszban a csapat mellett álltak.