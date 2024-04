Mezőkövesd–Veszprém Handball Academy U21 29-27 (13-14)

Mezőkövesd, 200 néző. V.: Nagy, Túróczy.

Mezőkövesd: Szilágyi, Ulicsinyi 1, Illés (kapusok), Jancsó 6 (1), Kovács B. 2, Sárosi 2, Vincze 2, Veres 4, Horváth L., Boda, Kátai 5, Szabó D. 2, Dócs, Dobi 5, Bodnár. Edző: Drizner Péter

Veszprém: Tóth, Győri N., Reidmar (kapusok), Jajic 2, Czabula 2, Füry 5, Hoffmann 3, Apró, Bőti 2, Balogh 1, Bene 2, Viski, Barna 10 (3), Sisa. Edző: Dinko Dankovic

Kiállítások: 8, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 2/1, ill. 6/3.

Remekül rajtoltak a bakonyiak, a 4. percben már négy góllal vezettek (0-4). A hazaiak sokáig nem találták az ellenszert Dinko Dankovic tanítványainak játékára, azonban a 20. percre felzárkóztak (9-9). Ezt követően hatalmas taktikai csata zajlott a pályán, és a veszprémiek egy gólos előnnyel mehettek szünetre. A fordulás után azonnal magához ragadta a kezdeményezést a Mezőkövesd, és nagy meglepetésre meg is lépett öt góllal (20-15). A hajrára mindent bevetett a vendég alakulat, és sikerült is az 50. percben felzárkózni egy gólra, de a hazaiak meg tudták őrizni az eredményt, és végül meg is nyerték a találkozót.

A Fejér-B.Á.L. Veszprém nyolc góllal kapott ki hazai pályán

Archív fotó: Nagy Lajos

Fejér-B.Á.L. Veszprém U21 – Szigetszentmiklósi KSK 25-33 (15-16)

Veszprém, 80 néző. V.: Asztalos, Szalay.

Veszprém: László, Kaiser (kapusok), Éles Zs. 8 (3), Fercsik 2, Gulyás, 2, Szucsik 2, Patonai, Poharánszki, Rubos 2, Török-Vida 2, Szatmári, Fink, Pintér 1, Ruzsányi 3, Majczán 2, Ihász 1. Edző: Éles József.

Szigetszentmiklós: Kovács, Lovistyek (kapusok), Turák 3, Kerkovits 1, Gábori 5, Éliás 1, Szabó 6, Spacsek 3, Nagy 3, Parzer 4, Bali 1, Jenei, 3, Tóth 3. Edző: Horváth Csaba.

Kiállítások: 10, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 3/3, ill. 3/2.

A vendégek indították jobban a találkozót, az 5. percben 0-3 szerepelt az eredményjelzőn. A folytatásban Éles József tanítványai is felvették a ritmust, de a Szigetszentmiklós dominált. A félidőre egy gólos előnnyel mehettek a vendégek. A fordulás után nem találta magát a Veszprém, amit a szigetszentmiklósiak ki is használtak, és nagyobb előnyre tettek szert. 46. perc: 18-24. A találkozó végéig nem változott a játék képe, és végül nyolc gólos vereséget szenvedtek el a hazaiak.

Békési FKC-KK Ajka 27-24 (12-11)

Békés, 250 néző. V.: Sándor, Szabó.

Békés: Takács, Vigh (kapusok), Novák Zs., Novák E., Kovács 1, Sütő, Haszilló, Fedor 3, Árpási 1, Mezei 12 (4), Horváth 2, Dávid 1, Laufer 4, Kepess 3, Varsandán. Edző: Padla József.

Ajka: Baracskai, Gátvölgyi (kapusok), Bodnár 7 (2), Jávor, Kovács 2, Gyene 4, Rosta 1, Nagy 1, John 2, Dobos 1 (1), Breuer 5, Ernei 1, Horváth, Perczel. Edző: Velky Péter.

Kiállítások: 8, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 5/4, ill. 5/3.

Hosszú utazást követően jól kezdtek a vendégek, fegyelmezett védekezésnek köszönhetően szorosan tapadtak ellenfelükre. Többször is volt esély meglépni 1-2 góllal, de vagy a helyzetek vagy a büntetők maradtak ki, ezt pedig kihasználta a vendéglátó gárda és minimális előnyt szerzett a szünetre. A folytatásban az öltözőben ragadt az ajkai csapat, amit gyorsan megbüntetett a Békés és öt góllal meglépett, amikor Velky mester időt kért (18-13). Ezt követően sem történt nagy változás, sőt a játékrész közepén már 22-15 szerepelt az eredményjelzőn. A vendégek próbáltak közelebb kerülni ellenfelükhöz, de a lelkes hazaiak tartották biztos előnyüket (25-20). Az utolsó percekben az ajkaiak még kozmetikáztak az eredményen, de ezen az estén ez kevés volt a pontszerzéshez.