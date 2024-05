Fejér-B.Á.L. Veszprém–Telekom Veszprém 34-46 (21-24)

Veszprém, 500 néző. Vezette: Paska, Vastag. Fejér-B.Á.L.: Mojsilov – Preszter 2, Pulay 1, KRISTÓF 5, GRÜNFELDER 3, DRASKOVICS 15, Hári 2. Csere: Balogh és Gödör (kapusok), Szrnka, Vetési, Fazekas M. 1, Farkas 2 (1), Nourelden 3. Edző: Danyi Gábor.

Telekom: Corrales – Vailupau 3 (1), J. OMAR 6 (2), CASADO 5, FABREGAS 6, el-Dera 3, DESCAT 12 (1). Csere: Jensen (kapus), Koszorotov 2, NILSSON 5, Mahé 3 (1), Ligetvári, Végh 1, Barna, Szabó. Edző: Momir Ilics.

Kiállítások: 4, ill. 0 perc.

Hétméteresek: 2/1, ill. 5/5.

Draskovics Gellért tizenötször talált a kapuba

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Szomorkás felvezetése volt a bajnokinak, mert egy időre (…és ki tudja, meddig?) ez volt az utolsó városi derbi. Egy korszak ugyanis lezárult a kisebbik veszprémi klub életében azzal, hogy négy év után kiesőként várhatta az összecsapást, ami a sztárok sorát felvonultató „vendégeknek” sem szolgált téttel, mivel már megnyerték az alapszakaszt. A mérkőzés jóformán azelőtt eldőlt, hogy elkezdődött volna, ennek megfelelően a címvédő három góllal nyitott (0-3), majd Háriék pontatlanságait kihasználva még jobban elhúzott (3-8). A Telekom ekkortájt BL-szinten muzsikált, s csak azért nem volt egy csapat a pályán, mert Draskovicsnak már az elején szinte minden lövése után megzörrent a háló (5-10). A Fejér-B.Á.L. fiataljainak esélye sem volt feltartóztatni az ellen nagyágyúit, de mert az esélyesebb gárda védelme sem állt a helyzet magaslatán, egyfajta örömjáték vette kezdetét (10-12). Ilic-mester időt is kért, hovatovább sort cserélt, ám Kristófék később sem voltak megilletődve: 13-17-ről 17-18-ra módosították az állást. Ebben a periódusban Danyi-edző többet kapott vissza a tanítványaitól, mint amennyit előzetesen gondolt (20-22).

Fordulás után Balogh többször is hiába védett bravúrral, a társai ezt nem tudták a másik oldalon kihasználni (22-25), ugyanakkor Draskovics továbbra is ellenállhatatlan volt, a 37. percben már a tizedik góljánál járt. Később Yahiaék újra elkezdtek felpörögni (24-29), olyannyira, hogy a hazaiak három perc múlva időt kértek (24-32). Tíz perccel a vége előtt tíz gól lett a műhelyeket elválasztó különbség, az addig jó napot kifogott, tisztességgel helytállt Fejér-B.Á.L.-nál csökkentek az erőtartalékok (30-42), miközben a vetélytárs nagy tempót diktálva nem kegyelmezett. A hajrában már csak egy kérdés maradt válaszra, hogy ki lesz a mérkőzés legjobbja, végül a Draskovics-Descat csatát előbbi nyerte. A lefújáskor több helyi sportbarátnak is fátyolos lett a tekintete, ugyanis a Fejér-B.Á.L. az első NB I-es fellépését is a Telekom ellen vívta, s most úgy tűnik, hogy egy ideig biztosan az utolsót is.

Danyi Gábor: - Az első félidő nagyszerűen alakult számunkra, teher nélkül, felszabadultan kézilabdáztunk. Ugyan később kinyílt az a bizonyos olló, de így is büszke vagyok a srácokra. Szomorú szívvel távozom a klubtól, mivel megszerettem Veszprémet.

Momir Ilics: - Az első félidőben rosszul védekeztünk, aztán a másodikban rendeztük a sorainkat és már jobban játszottunk. Jó érzés, hogy vesztett pont nélkül fejeztük be az alapszakaszt, ám már készülünk az MK négyes döntőre és a bajnoki fináléra.