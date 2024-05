Az előző fordulóban nem történt meglepetés, Hári Leventéék elszenvedték zsinórban tízedik vereségüket, az első félidőben 17 perces gólcsendet tartott sereghajtó 35-28-ra kapott ki a bronzéremért harcoló MOL Tatabánya KC-tól a Március 15. utcai teremben. A mieink ezúttal is az esélytelenek nyugalmával léptek pályára, a tízedik percig vezettek is, aztán mivel az ellenfél kapuja előtt teljesen tanácstalanná váltak, az első játékrészben eldőlt a párharc – ami később már izgalmak nélkül csordogált. Az utolsó helyezett ismét hullámzóan teljesített, időnként becsülettel küzdött, majd alárendelt szerepbe kényszerült.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Az évadban csak két győzelmet számláló bakonyiak hétvégén a fővárosba látogatnak, ahol a tizennégy ponttal a tizenkettedik helyen álló PLER-rel találkoznak. Miután a tízedik komlóiaknak és a tizenegyedik, de egy mérkőzéssel többet játszott NEKÁ-nak tizenhat pontja van, míg a tizenharmadik egrieknek tizenhárom, a másik oldal nem engedhet meg magának botlást. Ősszel amúgy macska-egér küzdelemre késztették Danyi-edző gárdáját, amely csapnivaló produkciót nyújtott: sem elől, sem hátul nem volt képes felnőni a feladathoz, gyakran lövőhelyzetbe is alig tudott kerülni (23-34). Akkor csak egy csapat volt a pályán, és ha a veszprémiek most is annyi hibát vétenek, a rivális azt csinál majd velük, amit akar. Remélhetőleg erre nem kerül sor, izgalmas lehet a derbi, amihez az is kell, hogy a vendégek ne rágódjanak a múlton, és ne egy összeomlott együttes benyomását keltsék. Kérdés, milyen napot fognak ki? Ha megilletődöttek lesznek, akkor csupán felvillanásokra futhatja az erejükből, de ha sikerül rendezni a soraikat, akkor szívós ellenállást tanúsítva, a lehetőségeikkel jól sáfárkodva üldözőbe vehetik az esélyesebb vetélytársat. Úgy azt is bizonyíthatnák, hogy az eddig látottaknál többre képesek.