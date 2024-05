OTP-Bank Pick Szeged – Telekom Veszprém 30-34 (13-16)

Szeged, 5300 néző. V.: Bócz, Wiedemann.

OTP-Bank Pick Szeged: Mikler – Sostaric 4 (2), Garciandia 3, Martins 2, BÁNHIDI 4, Mackovsek 2, FRIMMEL 4. Csere: Imsgard, STEPANCIC 4, Bodó 1, Jelinic 3, Szita 2, Gaber 1. Edző: Kárpáti Krisztián.

Veszprém: CORRALES – JAHIA 5 (2), REMILI 5, FABREGAS 4, Ligetvári, el-Dera 3, DESCAT 5. Csere: JENSEN, Sandell 3, Nilsson 1, MAHE 3 (3), Koszorotov 2, Vajlupau 3. Edző: Momir Ilics.

Idén a kupa mellett a bajnokságot is megnyerte a Telekom Veszprém

Fotó: MW/Dömötör Csaba



Hét a hat elleni játékkal próbálta meglepni a szegedi együttes a bakonyiakat a bajnoki döntő második mérkőzésén, azonban a Veszprém nem illetődött meg, és eredményesen kezdett. Hugo Descat szerezte meg a találkozó első gólját, 0-1. A 4. percben előbb Vajlupau pimasz módon a jobb alsóba cunderezett, majd Fabregas talált be egy alföldi eladott labda után, 1-3. A hazaiak hibáit rendre büntette Momir Ilics csapata. 8. perc: 3-6. A következő percekben paprikássá vált a hangulat, Bánhidi és Remili egymásnak ugrott, a játékvezető két-két perces kiállítással jutalmazta a játékosokat. Az első játékrész derekán felzárkózott a Szeged egy gólra (7-8), de érzékelhetően nagy volt a feszültség a csapatok között. A folytatásban is a bakonyiak voltak az élesebbek, Jahia és Sandell is remekelt, a szegedi hibák pedig nem maradtak büntetlenül. A 26. minutumban Koszorotov mutatott be egy gyönyörű cselt, és dobott a hálóba, a másik oldalon azonnal jött a válasz Frimmel részéről. A félidőre háromgólos előnnyel mehettek a bakonyiak, 13-16.

Jahia átlövésgóljával folytatódott a második játékrész, de most sem váratott sokáig magára a hazai válasz, Frimmel volt eredményes bal szélről, 14-17. A veszprémi fal szorosan zárt, de javarészt Martinsék hibáiból tudtak gólokat szerezni Momir Ilics játékosai. 44. perc: 21-26. A 45. minutumban a frissen beállt Bodó talált be a veszprémi kapuba egy pattintásos csel után. Az utolsó tíz percre kanyarodva Jensen védte ki Sostaric büntetőjét, majd Mahé hat gólra emelte a két csapat közti különbséget (24-30). A vendégszektort megtöltő veszprémi szurkolók joggal tomboltak a lelátón, a játék képe nem adott okot kétségre. A véghajrában Vajlupau ismét cunderrel juttatta a hálóba a labdát, és ezzel végleg megpecsételte a szegediek sorsát.

Emil Kheri Imsgard öt, Mikler Roland hét, a vendégeknél Rodrigo Corrales 11, Mike Ulrich Jensen öt védéssel zárt.

A Telekom Veszprém hét év után duplázott újra, és megvédte a címét a bajnokságban.