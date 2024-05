A Bauer Inline Bajnokság több kategóriában és több helyszínen kezdődött el, Veszprémben nyílt felnőtt fordulót rendeztek, méghozzá nem akármilyen résztvevőkkel. A görkorcsolyás pontvadászatra ugyanis előszeretettel neveznek válogatott, első ligás hokisok is, a veszprémi színekben induló Vidék Select elnevezésű csapatot erősítette többek között a magyar nemzeti együttes egyik alapembere, Galló Vilmos is. És ha már ott volt, az első meccsen ütött is két gólt, Vincze Gergő négyszer talált be, mellettük Vértes Nátán és Horváth Bálint volt eredményes, a csapat 9-2-re nyert a Lizards együttes ellen a nyitányon.

A Vidék Select aratott az első fordulóban

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A folytatásban a Vidék Select 16-1 arányban (gólszerzők: Vincze 5, Vértes és Galló 3-3, Horváth B. és Korbuly 2-2, Varga B. 1) ütötte ki a Repesz alakulatát, majd 12-4-re (gólszerzők: Vincze 5, Vértes 3, Galló 1, Horváth B. 2, Vokla 1, ill. Ekker D. 1, Ekker M. 1, Roczanov 1, Zajácz 1) verte az Ajkai Óriásokat.

A fiatal kerettel felálló ajkaiak 5-3-ra (g.: Roczanov, Horváth D., Somos) kaptak ki a Lizardstól és 6-3-ra (g.: Roczanov 2, Kovács K.) a Repesz együttesétől.

Az inline bajnokság hétvégente folytatódik, vármegyénkben is lesznek még fordulók: május 25-én Veszprémben (női), június 1-én (U14), 8-án (felnőtt nyílt), 9-én (női) és 22-én (felnőtt nyílt) Ajkán tartanak játéknapot. Utóbbi időpontban Veszprémben is lesz egy felnőtt nyílt viadal.