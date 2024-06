A felkészülésben fontosnak bizonyult, hogy a veszprémiek nemrég részt vettek a VI. Ludovika–ELTE–BEAC Spring Open elnevezésű versenyen, amelyen remek ellenfelekkel mérkőzhettek meg és gyűjtötték a pontokat az országos bajnokságra.

A Barbies formáció magyar bajnoki címet szerzett Gyöngyösön

Fotó: Veszprém Cheerleaders

Eredményeik, 1. helyezett: Márkus Maja (Barbie), Bősze Blanka Bogáta (Me too!). 2. helyezett: Tanczer Kata és Bősze Blanka Bogáta (Came to win!). 3. helyezett: Let's go (Palaczky Vanda, Bősze Blanka Bogáta, Jékli Szonja, Keöves Lujza, Gáspár Maja, Tanczer Kata, Kmecz Réka).

A Magyar és Nemzetközi Nyílt Cheerleading Bajnokságnak idén Gyöngyös adott otthont. A megmérettetésen több mint ezer versenyző vett részt, a hazai klubok mellett többek között osztrák, lengyel és ukrán csapatok is megmutatták tudásukat. A Veszprém Cheerleaders hat kategóriában, 17 fővel lépett a küzdőtérre.

A mezőny nagyon szoros volt, rendkívül izgalmasan alakultak az események. A veszprémiek hatalmas kitartásról és odaadásról tettek tanúbizonyságot, amelynek köszönhetően minden egységük dobogóra állhatott. Összetett versenyben maguk mögé utasították kategóriájuk majdnem minden versenyzőjét, köztük neves egyetemek csapatait is.

Eredményeik, magyar bajnok: Márkus Maja (Cheerleading Individual Mini Level 2), Barbies (Mini Freestyle Pom Team Small, Sebestyén Luca, Jurec Boróka, Simon Szófia, Molnár Laura, Márkus Maja, Zámbó Zorka, Szeghalmi Anna, Szabó Nóra), Bősze Blanka Bogáta (Cheerleading Individual Primary Level 4), Let’s go! (Junior Freestyle Pom Team Small, Bősze Blanka Bogáta, Tanczer Kata, Palaczky Vanda, Gáspár Maja, Kmecz Réka, Jékli Szonja, Keöves Lujza), Red Flowers (Junior Jazz Team Small, Bősze Blanka Bogáta, Tanczer Kata, Palaczky Vanda, Gáspár Maja, Kmecz Réka, Jèkli Szonja, Keöves Lujza, Vándor Janka, Varga Johanna).

Második helyezett (nemzetközi kategóriában harmadik): Came to win! (Youth Freestyle Pom Double, Tanczer Kata és Bősze Blanka Bogáta)

Felkészítő edzők: Karbi Vanda, Kuti Bernadett, Csiszár Anikó és Szabó Csaba.