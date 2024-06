A műhely tizenhárom éve a sportág népszerűsítése okán jött létre, főként amiatt, hogy a sportágat kedvelő gyermekek kezébe játékszert adjanak. Középpontba a fiatalok képzését, versenyeztetését, illetve nevelését helyezték. Mivel azóta is meghatározott fejlesztési terv mentén haladnak, mára széles tömegbázist alakítottak ki: száznál is több nyolc-tizennyolc év közötti igazoltjuk van. A Veszprém Kosárlabda Klub főhadiszállásaként is szolgáló Vetési gimnázium tornatermében Naményi Miklós köszöntötte a játékosokat, a felkészítőiket és a fiatalok szüleit. Az ügyvezető elnök a beszédében rámutatott arra, miszerint az évzáró eseményükön még sosem voltak ilyen sokan, majd méltatta a trénerek áldozatos munkáját, akik minden nap azért fáradoznak, hogy a kezük alatt dolgozó diákok fejlődjenek – miközben az egylet az egyik legnehezebb idényén van túl.

A VUKÉ-nál úgy vannak vele, ha jól „merítenek”, választanak a jelentkezőkből, majd az ügyesebbekkel jó feltételek között dolgoznak, akkor eredményes lehet a munkájuk. Ilyenformán – első körben – jól szerepelnek a korosztályos versenyeken, később pedig jól képzett fiatalok kerülhetnek fel a felnőtt csapathoz. A nevelőklubnál színvonalas képzés zajlik, az együtteseik jó úton járnak, míg a tehetségek különböző szintű fejlődéseken mennek keresztül. Ám fontosnak tartják azt is, hogy tovább javítsák a szakmai munkát, annak színvonalát, miközben az edzőiktől elvárják a folyamatos szakmai előremenetelt. Egységes, egymásra épülő edzésterv alapján dolgoznak, a fiatalok pedig rendszeres visszajelzést kapnak a teljesítményükről, az előrehaladásukról. Az elmúlt években értékes tapasztalatokat szereztek. Az összefogásnak, illetve a kemény, kitartó munkának meg lett az eredménye. De náluk nem csak az eredmény számít, legalább annyira sarkalatos, hogy a nebulók kulturált körülmények között – testben és lélekben is – fejlődjenek, mert olyan sportolókat szándékoznak nevelni, akik az élet minden területén megállják a helyüket. Emellett céljuk az értékteremtés is, hogy a legjobbak, az arra érdemesek a legmagasabb szintig eljussanak. Céljuk, hogy a sportág a királynék városában még népszerűbb legyen.