Megtartotta éves rendes közgyűlését a VEDAC. A beszámolóval kapcsolatos kötelező feladatok megvitatása után gazdára talált a 2016-ban alapított Szabó Ernő-díj. Ezt az elismerést azok kapják, akik az egyesület működése, tevékenysége, hírnevének és megbecsültségének növelése terén kiemelkedő érdemeket szereztek. Idén Tóth Lívia középtávfutó kapta az elismerést, aki Szabó Ernő özvegyétől Szabóné Harlai Katalintól és Pató Sándor elnökségi tagtól vehette át az emlékplakettet, miközben Edvy László elnökhelyettes méltatta a díjazottat.

Tóth Lívia Szabóné Harlai Katalin és Pató Sándor társaságában a díjátadást követően

Fotó: Wolf Attila/VEDAC

Tóth Lívia a Simonyi-iskolában ismerkedett meg az atlétikával, Kungl József edző látta meg benne a tehetséget. Először magasugrással foglalkozott, szép eredményeket ért el, az országos serdülő bajnokságon ezüstérmet szerzett 13 évesen.

Nevelőedzője is támogatta abban, hogy részt vegyen futóedzéseken is, mert ebben a szakágban is komolyan számoltak vele. Egy év múlva került át Koós-Hutás László csoportjába, ahol augusztusban kezdte meg az edzéseket, szeptemberben pedig már ezüstérmes volt az országos bajnokságon. Egy év múlva pedig 1500 és 800 méteren már magyar bajnoki címet ünnepelhetett.

Az igazi áttörést a 2001-es amszterdami U23 Európa-bajnokság hozta meg, ahol második helyezést szerzett 3000 méteres akadályfutásban.

Tanulmányait a Simonyi-iskolában kezdte meg, ezt követően a Vetési Albert Gimnáziumban érettségizett, majd a Pannon Egyetem környezettudományi szakán szerzett diplomát. Lívia a sport mellett az iskolában is kiemelkedőt nyújtott, első helyet ért el az Országos Tudományos Diákköri Konferencián biológia szekcióban a hidrobiológia tagozaton. Tanulmányait a Magyar Olimpiai Bizottság is támogatta.

Mindeközben a sportpályán is fantasztikusan teljesített. Folyamatosan tagja volt a korosztályos válogatottaknak, később pedig a felnőttek között a nemzetközi mezőnyben is kivívta magának a rangot, az elismerést, hiszen a legkomolyabb világesemények állandó szereplője volt.

Az egyik legszebb sikerét 2005-ből jegyezzük, amikor az atlétikai világdöntő (World Athletic Final) Grand Prix döntőjében Monte-Carlóban negyedikként végzett 3000 méteres akadályfutásban, hosszú ideig fennálló országos csúccsal (9:30.20). Ennél jobb helyezést magyar futó azóta sem tudott elérni.