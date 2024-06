– Hektikusan alakult a szezon, pedig nagy lendülettel vágtunk neki a bajnokságnak. Egy éve sikerült elérni az NB II-ben a harmadik helyet, és az volt a cél, hogy ezt az eredményt próbáljuk megközelíteni idén is – kezdte szezonértékelőjét Geri Gyula.

Geri Gyula, az FC Ajka elnöke a Gyirmót elleni hazai mérkőzés előtt

Forrás: FC Ajka/Kovács Ivett

– Nagy reményekkel kezdtük az évet, de váratlanul egy borzalmas őszt sikerült összehoznunk, ami annyira rosszul sikerült, hogy a téli szünetben a tabella 17. helyén álltunk. A csapat a szünetben egy nagyon jó felkészülés után remekül teljesített, és reális esély mutatkozott arra, hogy a legjobb tíz között végezzünk, végül az együttes a 11. helyen zárt. Ha a kitűzött céljainkat nézzük, akkor azt kell hogy mondjam, gyenge eredmény, de ha abból a szempontból vizsgáljuk meg, hogy honnan állt fel a csapat félévkor, akkor viszont parádés teljesítmény. Akik decemberben kieső helyen álltak a tabellán, azok közül hárman ki is estek a bajnokságból, csak az Ajka nem. Természetesen a szezon több kívánnivalót is hagy maga után, ugyanis a mérkőzéseink 50%-át sajnos elveszítettük, ami sok. A csapat átlagéletkora idős a többi klubhoz képest, de a rutinra is kellett támaszkodnunk, hogy végül bennmaradjunk a másodosztályban – fogalmazott Geri.

Geri Gyula továbbá kiemelte, hogy a szezon során az átlagnézőszám Ajkán 1000 fölött volt, ami az NB II-es mezőnyben jó eredménynek számít.

– A keret minimálisan változni fog a nyár folyamán, ugyanis több játékosnak is lejár a szerződése. Görgényi Dávid öt, Présinger Ádám négy és fél, Szűcs Kristóf pedig négy évig erősítette a csapatunkat. Nekik köszönjük szépen a többéves munkájukat. Nagy valószínűséggel a kölcsönben itt játszó Fiáth Bence, Forgó Milán és Babos Bence is visszatér a klubjához. Természetesen dolgozunk már a keret megerősítésén, amint lehetőségünk lesz rá, bejelentjük az érkezőket – jegyezte meg.