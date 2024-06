- Amikor szeptemberben idejöttem, több fontos stratégiai célt határoztunk meg Szabó Péter sportigazgatóval. Elsőként le kellett vezényelni a Double Pass ellenőrzést, amely sikeresen megtörtént, továbbra is birtokoljuk a tehetségközpont besorolást. Természetesen meg kellett felelnünk az ezzel kapcsolatos legfontosabb kritériumoknak, például személyi kérdésekben voltak hiányosságaink, nem volt meg a megfelelő számú főállású edzőnk. Ezek mellett áttekintettük a klub helyzetét és lehetőségeit, az edzőket is bevonva megvizsgáltuk, miként lehetünk hatékonyabbak a jövőben – fogalmazott kérdésünkre Artner Tamás, a Veszprémi FC USE szakmai igazgatója.

Artner Tamás tavaly szeptemberben tért vissza a veszprémi utánpótlásklubhoz

Fotó: Horváth Gábor/Napló

A Double Pass egy belga cég, amelyet a Magyar Labdarúgó Szövetség bízott meg azzal, hogy világítsa át a magyar utánpótlás szereplőit. Veszprémben azt nézték, hogy a VFC USE működése továbbra is megfelel-e az országos tehetségközpont kritériumainak.

- A szakmai programot tekintve, úgy érzem, sokat léptünk előre. A képzésen kicsit változtattunk, több módszertan szerint dolgozunk. A fő cél az, hogy a lehetőségeknek megfelelően jó tempójú edzéseket tartsunk, nyomás alatt elvégzett gyakorlatokkal fejlesszük a döntéshozatali képességet. Illetve ezeket a folyamatokat megfelelő technikával hajtsák végre a játékosok – tudatta Artner Tamás.

Megtudtuk, fontos dolog, hogy a VFC USE ma már csoportbontásban képzi az utánpótlást. A VLS elnevezésű egyesület keretein belül a szakemberek tömegképzést tudnak nyújtani a gyerekeknek, az anyaklubban, a tehetségközpontban pedig minőségi képzést.

- Természetesen a versenyeztetés is nagyon fontos. A legkisebbeknél a régióba tartozó tehetségközpontokkal és akadémiák csapataival tudunk rendszeresen mérkőzni, emellett ott van a Bozsik-program. Az U9-es, U10-es, U11-es korosztályok tornarendszerű bajnokságokban vesznek részt, erős riválisokkal tudják összemérni tudásukat. Az U12 és U13 már bajnoki rendszerben futballozik, de itt nem számít az eredmény, nem vezetnek táblázatot. Összefoglalva el lehet mondani, hogy az U9 és U13 között a legmagasabb szintű országos szinten tudjuk versenyeztetni a gyerekeket. Plusz pozitívum, hogy még az akadémiákkal szemben is nagyon szépen megállják a helyüket a gyerekeink. Az U14-es korosztály az első nagypályás korcsoport, itt van egy nyomás a gyerekeken, az első hétben kell végezni, hogy U15-ben is országos szinten szerepelhessünk. Az U15-os csapatunk a regionális kiemelt bajnokságban játszott, itt a bennmaradás volt a cél és össze is jött a bravúr. Az U16-os csapat, mint a legerősebb versenykorosztályunk, az országos alapbajnokságban szerepelt, itt is a bennmaradás volt a cél. Lehet mondani, hogy ez volt a kirakat csapatunk, talán ők testesítették meg legjobban az VFC USE filozófiáját, stílusát. Az U17-es alakulatunk megnyerte a regionális bajnokságot. Az U19-es csapat szép idényt futott, a felsőházban tudott végezni a regionális kiemelt bajnokságban. Itt elsősorban az volt a cél, hogy a jobbak már az NB III-as felnőtt együttest segítsék. Közülük Szűcs Ármin többször is pályára tudott lépni a harmadik vonalban.