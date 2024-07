1. Készítsük fel a hajót!

A Kékszalag hosszú távú verseny, amely próbára teszi a hajót is. Egy technikai hiba is tud olyan problémát okozni, amely a verseny feladásához vagy rosszabb esetben személyi sérüléshez vezethet. Ezért mindenképpen nézzük át a kötélzetet, a sérült, elhasználódott köteleket cseréljük ki! Vizsgáljuk végig a hajót! Ellenőrizzünk minden veretet, nem repedt vagy törött-e valamelyik! Nézzünk fel az árbocra: nem látunk-e sérülést valamelyik drótkötélen - az árbóctörés komoly haváriákat okozhat! A csigákat és mozgó alkatrészeket szintén ellenőrizni kell, hogy nem szorulnak-e? Ha igen, meg kell őket olajozni, zsírozni, de néhány esetben megoldás jelenthet, ha egyszerűen lemossuk őket. Próbáljuk ki a motort, bizonyosodjunk meg róla, hogy megfelelően működik, vizsgáljuk át a horgonyt, a horgonykötelet! Legyen velünk egy megfelelő hosszúságú vontatókötél, és vizsgáljuk át a vontatási pontokat. Feltétlenül nézzük át a navigációs fények működését, az akkumulátor legyen feltöltve, és egy pót-akkumulátor sem árthat. A vitorlák állapotát is ellenőrizzük, ha szükséges, javíttassuk!

2. Válasszunk kellően felkészült legénységet!

Nagyon fontos, hogy olyan csapat legyen a hajón, akik akkor is képesek a biztonságos vitorlázásra, ha egy kulcsember fáradt vagy rosszullét miatt nem tud tovább versenyezni. A minimálisan előírt létszám kevés: a verseny az időjárástól függően sokáig tarthat, alvásra pedig mindenkinek szüksége lesz. Ezért rajtunk kívül legyen még legalább két olyan ember a fedélzeten, akik jól ismerik a hajót és szükség esetén kormányosként is bevethetők.

3. Gyakoroljunk!

Ha megvan a legénység, legalább két-három alkalommal vitorlázzunk együtt hosszabb időtartamot. Mindenki gyakorolja a saját feladatát, osszuk el a munkát, és gyakoroljuk, hogy veszélyhelyzetben - például, ha egy csapattag vízbe esik - mit kell tenni! Ha lehet, induljunk egy versenyen is: jó lehetőség erre a Kékszalagot megelőző Fehér Szalag, vagy a Horváth Boldizsár Emlékverseny.

4. Pihenjük ki magunkat a verseny előtt!