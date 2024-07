A sakktábor 11 résztvevőjét Kosztolánczy Gyula és Paksa Rudolf FIDE-mester oktatta felváltva a Fekete-iskola falai között.

Gaál Zsóka szimultánt játszott a táborozókkal

Fotó: Györkös József

A nyolc-tizenkét éves résztvevők között a leginkább kezdők is sakkoznak már egy éve, de rajtuk kívül középhaladók és haladók is örömmel játszottak, többen évek óta visszatérőkként. Szinte mindannyian ajkaiak voltak, néhányan már a vármegyei csapatban játszanak. A gyerekek az egy-egy órás foglalkozások során tudásszintjükhöz mérten megismerkedtek az alapokkal, átismételték a lépéseket, megnyitásokat, az oktatók felhívták a figyelmüket például a sáncolásra, megismerkedtek a végjátékkal, és az egyszerűbb és bonyolultabb kombinációkkal, valamint partikat is elemeztek.

A sakktábor résztvevőit két oktató tanította egy héten át

Fotó: Györkös József

A sport is szerepet kapott a sakktáborban

A táborban szerepet kapott a mozgás is, mindennap jutott idő focizásra, kosárlabdázásra. A gyerekek nagy örömére Gaál Zsóka ifjúsági világbajnok bemutatóórát tartott, beszélt a pályájáról és szimultánra hívta őket. Popovics Marcell és Kiss Nándor együtt döntetlent ért el Zsókával szemben. A tábor végén oklevelet kaptak a résztvevők.