Így szerepelt Veszprém megye a filmvásznon

A Balatonról 1909-ben Balaton címmel, majd 1921-ben A Balaton lánya címmel forgattak némafilmet.

A magyar tengert és a környékét láthatjuk a teljesség igénye nélkül A szerelmes biciklisták, a Harlekin és szerelmese, a Mici néni két élete, az Eszter hagyatéka, a Szezon, A veréb is madár alkotásokban is. A tihanyi apátságban jelenleg is sokan keresik és szeretnék megnézni a Pogány Madonnát. A Káli-medencében, a Kornyi-tó környékén Jancsó Miklós szellemisége köszönt ránk. A cseszneki várban sétálva képzeletben hallhatjuk a „Gyerekek! Könyörgöm, akasszuk fel!” szállóigévé vált mondatot a Valahol Európában című, háború utáni alkotásból. A koppányi aga testamentuma Sümegen, Nemesvámoson is forgott. Az 1954-ben készült Liliomfi tette országosan ismertté az akkor 29 éves Makk Károlyt. Ő mutatta be a kamerán keresztül képeskönyvszerűen a vásznon Badacsonyt, Szigligetet és környékét.

Sándor Pál 1967-es filmjének, a Bohóc a falonnak több jelenete játszódik Veszprémben, a 25. perc környékén a Tűztoronyba kapaszkodik fel a főhős:

A Fényes szelek (Jancsó Miklós) jelentős részét a veszprémi várban és környékén rögzítették. A királynék városa adott otthont egy másik emlékezetes alkotásnak is, még 1960-ban. A Fűre lépni szabad Makk Károly rendezésében Páger Antal, Makláry Zoltán, Tolnay Kláry, Tordy Géza főszereplésével volt látható a vásznon és tévében, belvárosi képekkel, épületekkel. A 2000-es évek elején a Sobri című hatrészes betyárfilm kockáinak pár részét rögzítették a településen Szarvas Attila címszereplésével. Emlékezetes maradhat sokak számára az a snitt, amely a Vasas-pályán készült. Ott vették fel, amikor a Milfait Ferkót játszó Eperjes Károly akasztási jeleneténél filmbéli partnerei a veszprémi kézislegendák, Zlatko Saracevic, Csoknyai István és Éles József voltak pandúrként, illetve hóhérként. Veszprém megye egyik fontos mozis helyszíne azonban mégsem a központi település, hanem a Káli-medence. Több filmes (Szomjas György, András Ferenc, Sára Sándor, Kende János) is kötődik a térséghez, akad, aki megtelepedett itt. Jancsó Miklós is nagyon kedvelte a tájat. A Kornyi-tó és környéke ismerős lehet sokaknak az Égi bárányból, a Szörnyek évadjából vagy épp az Életünket és vérünket alkotásból. A cseszneki várban rögzítették 2007-ben a Holdhercegnő című ausztrál-amerikai- angol-francia-magyar fantasyfilm több jelenét. Amint a fentiekből is kiderül, Veszprém megye tájait szeretik a filmesek.

És akkor még nem beszéltünk egyebek mellett a Révfülöpön 1977-ben felvett Veri az ördög a feleségét filmszatíráról, a Konyecről, amelyben Várpalota és Inota környékét fedezhetjük fel, vagy a Veszettek című moziról. Taliándörögd az ott élő filmrendezőnek, Szőke Andrásnak köszönhetően marad meg filmen is az utókornak. A Hasutasok 2006-ban készült ott és a tapolcai vasútállomáson. Legutóbb pedig Mészáros Márta forgatta új filmjének, az Aurora Borealis – Északi fény címűnek egyes jeleneteit Megyeren.