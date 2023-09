A CSOK, vagyis a Családi Otthonteremtési Kedvezmény városi ingatlanokra csak az év végéig áll az érintettek rendelkezésére. Korábbi cikkünkben számtalan okot felsoroltunk arra, hogy miért érdemes igénybe venni még idén azoknak, akik ezzel a lehetőséggel egyszer - de! - élni akartak, most annak próbáltunk utánajárni, miért nincs egyetértés abban, hogy mi fog történni az ingatlanpiacon a következő időszakban.

A KSH által közzétett adatok szerint 2022-ben körülbelül 140 ezer lakás kelt el, idén pedig 100 ezer cserél majd összesen gazdát. Ez az utóbbi 10 év legalacsonyabb száma, állítja az OTP Ingatlanpont vezető elemzője. A szakember szerint a csok hitelek 56 százaléka városi, így a csok jelen formájában való 2024-es megszűnése miatt nagy hiány fog keletkezni a piacon. Persze azt is hozzátette, a módosítás miatt az év fennmaradó részében az előrehozott vásárlások megnövekednek. Ami a probléma: ezt már belekalkulálták a 100 ezres száma.

A Duna House szerdán publikált elemzése szerint az ingatlan- és hitelpiaci adatok alapján ki lehet jelenteni, hogy az idei második legerősebb hónap az augusztus volt, vagyis felfutóban van az ingatlanpiac. Bár hozzátették, a tavalyinál 16 %-kal alacsonyabb a mértéke. de növekszik, és reális esélyt látnak arra, hogy közel azonos szintre tud felfutni az év végéig.

Ennek némileg ellentmond, hogy idén az első félévben kiadott építési engedélyek száma 39 százalékkal elmaradt a 2022 első félévitől. Ami azt jelenti, a jövőbe vetett bizalom magas visszaesését mutat. Ráadásul a magas kamatok és az ügyfelek hiteltörlesztésre fordítható jövedelmének csökkenése miatt elve kevesebb hitelt - fele annyit sem - vettek fel eddig ebben az évben az emberek. Hogy miért látja a másik tábor pozitívabban az év végi hajrát, nem tudni. Az biztos, hogy nagyon sokan kivárnak a városi csok esetén, remélve, hogy olcsóbbak lesznek az ingatlanok, a tulajdonosok viszont úgy tűnik, nem akarnak engedni az árból, csak ha ők is sürgős élethelyzetbe kerülnek.

Tény, hogy, valami történni fog az utolsó negyedévben, és vélhetően a városi lakások esetében lesz elmozdulás, hiszen a ház árak annyit emelkedtek, hogy már nem férnek bele a csok kedvezménybe sem. De az hogy melyik szakértőtábornak lesz igaza, csak év végén fog kiderülni.

