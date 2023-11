Ez az ingatlan nem éppen hatalmas, de sok lehetőség rejlik benne. Olyannak ajánljuk, aki szökne a nagyvárosból, és szeret barkácsolni, és persze már rá is erre. Nyugdíjas évekre, akár házaspároknak is kiváló választás, és még az unokák is hálásak lesznek, hiszen közel van a Balaton. Alapjaiban semmi kivetnivaló, így könnyű lesz állandó lakhatásra alkalmassá tenni. Mivel nincs túlárazva, az ingatlan téliesítése egy város lakás töredékéből kijön.

“CSENDES, MEGHITT KÖRNYEZETBEN, ELDUGOTT ZSÁKUTCÁBAN ELADÓ EGY FELÚJÍTANDÓ, ~77 M2-ES KISHÁZ!

AZ INGATLAN EGY STÍLUSOS FELÚJÍTÁST KÖVETŐEN AKÁR ÁLLANDÓ LAKHATÁSRA, DE AKÁR APARTMAN ÜZEMELTETÉSÉRE IS ALKALMAS LEHET!

A MINIMÁLIS FÉNYSZENNYEZÉSNEK KÖSZÖNHETŐEN TISZTA IDŐBEN CSILLAGOS ÉJSZAKAI ÉGBOLT ALATT PIHENHETÜNK.

A LAKÓTÉR ALAPTERÜLETE ~66 M2, mely belső elrendezése KÖNNYEN ÁTALAKÍTHATÓ.

A bejáratnál lévő ~16 M2-ES TERASZ körül akár egy privátabb kertrész is kialakítható.

A ház elején található ~12 M2-ES TERASZ több lehetőséget is kínál: fantáziától és igénytől függően fedett beállót vagy egy kemencés nyári konyhát is építhetünk.

1994-BEN kezdődött egy nagyobb FELÚJÍTÁS, melyen belül új tetőszerkezetet és héjazatot kapott az ingatlan, valamint a volt pince is megkapta a "lakóház" besorolást.

2005-BEN EGYEDI, BOLTÍVES nyílászárók lettek beépítve, a VILLANYHÁLÓZAT és a déli házrész VÍZHÁLÓZATA korszerűsítve lett.

2018-BAN az ELTOLT SZINTES északi házrészbe is BE LETT VEZETVE A VÍZ, valamint egy 50 LITERES VILLANYBOJLER is el lett helyezve.

PARKOLÁS az UDVARBAN lehetséges.

A település központja gyalog ~12 perc alatt, a Balatonakali Strand autóval ~8 perc alatt elérhető!

MŰSZAKI ADATOK:

- VÍZVEZETÉK: új az északi oldalon, cserélve 2005-ben a déli oldalon

- MELEG VÍZ: villanybojler (50 L) (~5 éves)

- FŰTÉS: nincs, 1 db kémény áll rendelkezésre vagy elektromosan kiépíthető

- VILLANYHÁLÓZAT: rézkábel, 1x32A, 2005-ben újrahúzva

- NYÍLÁSZÁRÓK: 2005-ben beépített fa, 2 rétegű, hőszigetelt (kivéve 2 db eredeti, fém kisablak)

- SZERKEZET: ház fele 40 cm terméskő és a ház másik fele 30 cm tégla

- FŐDÉM: fagerendás

- TETŐSZERKEZET: felújítva 1994-ben

- HÉJAZAT: kerámiacserép

- SZIGETELÉS: nincs

- VÍZSZIGETELÉS: nincs

- TV / INTERNET: nincs bevezetve, műholdasban vagy hordozhatóban lehet gondolkodni

AZ INGATLAN TEHERMENTES, AZONNAL BIRTOKBAVEHETŐ!.”[...]

