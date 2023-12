Ez az ingatlan nem fogja elvenni az életidejét, mert ideális méretű, és a családja is elfér benne. Nemcsak nyaralásra alkalmas, de ki is adhatja, ha éppen nem használja ki. Erkélye is van, ráadásul extrém alacsony a rezsije. Így befektetésnek is kiváló!

“Eladó egy 2006-ban emeletráépítéssel épült erkélyes lakás a Balaton partjától nem messze, Balatonfűzfő csendes részén, a Gagarin utcában.

A 44 négyzetméteres, erkélyes lakás lakás több apróbb felújításon, festésen esett át, legutoljára 2 éve volt teljeskörűen kifestve. A ház panelprogramban részt vett, így a lakás rezsije extrém alacsony. A Balaton part karnyújtásnyira található a lakástól, így akár állandó lakhatás céljából, akár időszakos használatra is kiváló választás.

A közelben boltok, iskola, óvoda, bölcsőde is található, így akár fiatal párok számára is tökéletes első közös lakásnak!

Nézze meg, szeressen bele új otthonába!

