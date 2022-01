Az Alkotmánybíróság (AB) a kormány beadványa nyomán fogott vizsgálódásba – írja a Mediaworks Hírcentrum. Az indítványban Varga Judit igazságügyi miniszter az Európai Bíróság egyik ítélete miatt fordult az AB-hez. A EU bíróságának ítélet szerint Magyarország megsértette a menekültek védelmét szolgáló uniós jogszabályokat azzal, hogy a szerb határnál található tranzitzónába küldte a migránsokat.

A tárcavezető arra hivatkozott, hogy az uniós bíróság ítéletének végrehajtása azt eredményezné, hogy sok illegális bevándorló maradna tartósan Magyarországon.

Ez érintené Magyarország alkotmányban rögzített szuverenitását – érvelt a miniszter. Varga Judit arra kérte az Alkotmánybíróságot: vizsgálja meg, hogy a luxembourgi döntés végrehajtása összeegyeztethető-e az alaptörvénnyel.

Az ügy előzménye az volt: az Európai Bíróság tavaly decemberi ítélete kimondta, hogy Magyarország nem teljesítette a nemzetközi védelem megadásával kapcsolatos uniós jogi kötelezettségeit és hazánk az illegális migránsok kiutasítása ügyében sem tett eleget az elvárásoknak. Korábban az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen az uniós irányelvek megsértése címén.

Brüsszel érvelése arra épült, hogy a migránsok számára csak a tranzitzónákban volt biztosítva a menedékjog iránti kérelem leadásának lehetősége, emiatt csak korlátozott számú menekült férhetett hozzá a kérelmekhez.

Kifogásolták még, hogy a kérelmekről is a tranzitzónákban döntöttek, sőt a migránsoknak a döntést is ezeken a zárt helyeken kellett megvárniuk. A bizottság úgy vélte, hazánk az illegálisan itt tartózkodókat egy úgynevezett visszatérítési irányelvben előírt eljárás és garanciák tiszteletben tartása nélkül utasítja ki, továbbá a kiutasítás utáni jogorvoslat lehetőségét is rosszul biztosítjuk. Brüsszel szerint a menedékkérőknek a felülvizsgálati eljárás alatt is biztosítani kellene, hogy Magyarországon tartózkodhassanak. Az uniós bíróság az egy évvel ezelőtti ítéletében helyt adott a bizottság kifogásainak.

Az ítéletre Varga Judit, igazságügyi miniszter akkor úgy reagált: az Európai Unió Bíróságának döntése okafogyott, hiszen már nem állnak fenn azok a körülmények, amelyekről jelen eljárás szólt. A tranzitzónákat bezártuk, de a szigorú határőrizetet fenntartjuk. A jövőben is megvédjük Magyarország és Európa határait.