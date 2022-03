Az idei Békemenet fő szlogene „No war, Békemenet!", amelynek lényege, hogy a háborúra nemet mondunk, és mint minden háború esetén, most is mindent a békének kell felülírnia – tette hozzá, majd kiemelte, hogy ezzel a baloldallal nem lehet együttműködni, mert kimutatta a foga fehérjét. Csizmadia László úgy látja, hogy a budapestiek megunták már a Karácsony Gergely-féle városvezetést, amely becsapta őket a pártjaival együtt, és amelyek "a saját ideológiájukat is feladták azért, hogy Gyurcsány Ferenc hátrahagyott morzsáit fel tudják szedegetni az asztalról" - írja az Origo.

Mi az idei Békemenet szlogene és fő üzenete?

Az idei Békemenet fő szlogene:

No war, Békemenet!,

amelynek lényege, hogy a háborúra nemet mondunk, és mint minden háború esetén, most is mindent a békének kell felülírnia. Mi úgy gondolkodunk, hogy meg kell üzenjük a világnak, Európának és a háborús feleknek is, hogy békét akarunk.

Fontos, hogy az 1848/49-es forradalom és szabadságharcra is emlékezünk, mert szabadságunkat és függetlenségünket is ünnepeljük március 15-én. Ez azt is jelenti, hogy a Békemenetet megelőzően tisztelgünk a szabadságharcosaink előtt, és azt is ki szeretnénk fejezni, hogy nemcsak a béke megtartása, hanem kivívása is nagy erőket vesz igénybe.

A szlogen egy kissé áthallásos. Kinek és mit szeretnének üzenni?

Azt szeretnénk üzenni a magyar baloldalnak – már korábban is megtettük ezt –, hogy fejezzék be a Magyarországot lejárató kampányukat. A legfőbb üzenetünk a számukra az, hogy egy országépítés, egy államépítés, egy nemzetépítés csakis háború nélkül tud eredményes lenni.

Mi azt látjuk, hogy itt nemcsak az orosz-ukrán háborúról beszélünk, hanem arról van szó, hogy a baloldal háborút indított Magyarország kormánya ellen, háborút indított a nemzetvédők és a kereszténység ellen is. Ezt sürgősen be kellene fejezni, és egy nemzeti minimumot ki kellene építeni az együttműködés érdekében. Ezzel a baloldallal nem lehet együttműködni, mert kimutatta a foga fehérjét, következésképpen drukkolunk mindazoknak, akik eddig bizonytalanok voltak abban, hogy a jobboldal mellé álljanak.

Reméljük, hogy végre lesz következménye annak a viselkedésnek, amelyet a baloldal tanúsít, és a népfelség elve alapján a magyarok leváltják Márki-Zayékat.

Hogyan készülnek, mire számítanak a résztvevők számát illetően?

Az előrejelzések azt mutatják, hogy az eddigi legnagyobb Békemenetre számíthatunk.

Egyrészt azért, mert a háború ellen, a békéért kell kiállnunk, másrészt arról is szó van, hogy a budapestiek megunták már a Karácsony Gergely-féle városvezetést, amely becsapta őket a pártjaival együtt, és amelyek a saját ideológiájukat is feladták azért, hogy Gyurcsány Ferenc hátrahagyott morzsáit fel tudják szedegetni az asztalról.

Várjuk a csalódott budapestieket is magunk közé, és a vidékieket is, akiket már annyiszor megsértett Márki-Zay Péter. Optimisták vagyunk, hogy a küldetésünket méltó módon tudjuk majd kifejezni.

Számítanak-e atrocitásra a helyszínen, vagy akár provokációra a baloldal részéről, esetleg nemzetközi, támadó jellegű kritikákra?

A baloldalnak március 15-e kapcsán az a fő mondanivalója, hogy kormányváltó nagygyűlést szerveznek, és le akarják váltani a kormányt. Bízom benne, hogy a magyar emberek többsége az országgyűlési választáson elküldi a baloldalt, és a józan ész pártján áll majd.

Borítókép: Csizmadia László, a CÖF-CÖKA-CET elnöke beszédet mond a Civil Összefogás Fórum (CÖF) - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) és a Gazeta Polska klubjainak közös, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc alkalmából tartott megemlékezésén a fővárosi Bem téren 2019. március 15-én.