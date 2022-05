A cikk megjelenésének idején hallgatja meg a rendőrség V. Anitát, Szilágyi György korábbi Jobbik-alelnök és országgyűlési képviselő élettársát arról, hogy pontosan mi is történt azon a decemberi napon, amikor Földi István, a Jobbik képviselőjelöltje megpróbálta megerőszakolni a hölgy állítása szerint.

A botrány

Mint ismert, 2021. december 11-én Ököritófülöpösön disznótort tartott a Földi-család, az eseményre a párt helyi és megyei tagjain kívül Jakab Péter Jobbik-elnököt és Molnár Enikő kabinetfőnököt is várták. A résztvevők jelentős mennyiségű alkoholt fogyasztottak, és az áldozatot már megérkezése után nem sokkal is inzultálta Földi István képviselőjelölt. Miután mindenki lerészegedett, V. Anita szerint a politikus elcsalta őt. A nő így írta le a történteket: „Földi beszorított a fürdőszobába, és elővette a nemi szervét. Akkor már izgalmi állapotban volt. A kezembe nyomta és megpróbált megcsókolni is. Könyörögtem neki, hogy hagyja abba." A hölgyet végül Gyüre Csaba, a Jobbik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnöke mentette meg, aki megzavarta az áldozat beszámolója szerint erőszakra készülődő politikust.

Jakab Péter első nyilatkozataiban megpróbálta elbagatellizálni a történteket és ahelyett, hogy elítélte volna a nők bántalmazását, inkább az áldozatot hibáztatta, mondván, V. Anita előbb is tehetett volna feljelentést.

A pártelnök ráadásul az áldozat és annak élettársa, Szilágyi György szerint már az eset megtörténtekor tudott a hatóság által vizsgált erőszak kísérletéről, azonban nem tett semmit.

Erre játszott az etikai bizottság

Szilágyi György a Mediaworks Hírcentrumának beszámolt arról is, hogy a Jobbik etikai bizottsága nemrég úgy értesítette V. Anitát, hogy az ügy rendőrségi kivizsgálásának idejére felfüggesztik a Földi ellen indított etikai eljárást.

– A Jobbik etikai bizottsága folyamatosan azt kérdezte az elejétől fogva, hogy elindult-e a hivatalos eljárás. Vagy három-négy alkalommal megkérdezték az élettársamtól, hogy elrendelte-e a rendőrség a nyomozást – nyilatkozta a jobbikos politikus. Kiemelte: „legutoljára ezt május 11-én kérdezték, amikor a sértett még nem tudott erről nyilatkozni, hiszen nem kapta még meg a

hivatalos papírokat a rendőrségtől. Pár napja az etikai bizottságtól azt az emailt kapta, hogy az újságokból úgy értesültek, hogy elindult a nyomozás és az etikai vizsgálatot felfüggesztik, amíg az eljárás le nem zárul." Szilágyi úgy értékelt, hogy az etikai bizottság az első pillanattól fogva erre játszott, minden áron megpróbálták felfüggeszteni az eljárást, hogy ezzel nekik ne legyenek dolguk.

Szilágyi Györgyöt megkérdezték a jobbikon belüli belharcról is. Ismert, a Hírcentrum és a Magyar Nemzet is úgy értesült jobbikos forrásokból, a párt elnöksége megszavazta, hogy megfosszák különleges jogköreitől Molnár Enikőt, Jakab Péter kabinetfőnökét és legfőbb bizalmasát, aki sokak szerint a párt valódi irányítója. Szilágyi György nem kívánt reagálni ezekre az értesülésekre, kiemelve, hogy jelenleg nem foglalkozik a párt belügyeivel és nem tart kapcsolatot a jobbik tagjaival.

Azt azonban hangsúlyozta, hogy „a magyar politikai életnek szüksége van egy jobboldali, konzervatív, keresztény alapokon nyugvó pártra", ami szerinte a Jobbik. De egy olyan Jobbik kellene, amely egy teljesen más irányvonalat követ, mint ami Jakab Péter alatt megvalósult.

Borítókép: Jakab Péter korábban még kampányolt is az erőszakolós barátjának. / Origo.hu / Facebook