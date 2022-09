Baj van a toronyban 3 órája

Összeomlóban Európa gazdasága, de a brüsszeli elit újabb szankciókat akar

Miközben több európai országban nagyon súlyos gazdasági problémák vannak a teljesen elhibázott brüsszeli szankciós politika miatt, a szlovák miniszterelnök már az államcsődtől tart, Csehországban tízezrek tüntetnek a szankciók ellen, addig a brüsszeli elit makacsul ragaszkodik az elhibázott szankciós politikához. Ursula von der Leyen újabb szankciós csomagot jelentett be, amelyben az a legdöbbenetesebb, hogy még a reményei szerinti kár is olyan minimális, hogy Oroszország meg sem érzi. Megint előkerült az olajársapka ötlete, annak ellenére, hogy több ország is ellenzi. Ursula von der Leyen és a brüsszeli elit ismételten bebizonyította, hogy nem érdekli az emberek véleménye, ezért is rettegnek attól, hogy itthon a magyarok elmondhatják azt, mit gondolnak a szankciókról – írja az Origo.

Ursula von der Leyen New Yorkban 2022. szeptember 21-én Forrás: MTI/AP Fotós: Evan Vucci

Miközben egész Európa gazdasága a teljes csőd felé halad és Szlovákiát is a gazdasági összeomlás veszélye fenyegeti az emelkedő villamosenergia-árak miatt, addig a brüsszeli elit újabb szintre emelte az őrületet. Az eddig is teljesen hatástalan szankciók után újabbak bevezetését követeli, jelentette be Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnökének javaslatai még saját bevallása szerint is mindössze hétmilliárd euró kárt okozna Oroszországnak, ami az orosz GDP mindössze fél, az éves – szövetségi – költségvetésnek pedig 2 százaléka. Ugyanakkor tartalmazza az olajársapkát, amire válaszul Oroszország megszüntetné az olajszállítást – vagyis Brüsszel tovább fokozná az európai energiakáoszt. Az olajársapkáról többen is elmondták, hogy az ársapka egy rejtett energiaszankció. Teljesen egyértelmű, hogy ezen lépést követően Oroszország egyetlen csepp kőolajat sem szállítana a kontinensre, ez pedig a teljes ipari kapacitás összeomlását jelentené. Ráadásul egy olajársapka nem azt jelentené, hogy az emberek olcsóbban tankolhatnának, sőt, az is elképzelhető, hogy benzin sem lenne. Egyszerűen az oroszoknak akar az EU kevesebbet fizetni – ők azonban eladják az olajat másnak. Rengeteg a nyitott kérdés Sokatmondó, és egyáltalán nem véletlen, hogy korábban az amerikai Bloomberg hírügynökség azt írta, hogy a csomag részének szánt olajársapka felzárkóztatná a kérdésben az EU-t az Egyesült Államok mellé, amely egyszerre akarja fékezni az olaj drágulását és extra bevételtől megfosztani Moszkvát. A hírügynökség azonban megjegyzi, hogy a terv „egyes tagállamok miatt” sok buktatóra számíthat és hogy egyáltalán nem garantált, hogy elfogadják. Sok részletet még nem dolgoztak ki, például, hogy mekkora értékre állítsák be az ársapkát – mondták a Bloomberg név nélkül nyilatkozó forrásai. Az sem világos, hogyan lehetne érvényesíteni a korlátozást, amikor az EU már részleges embargót és szállítási tilalmat fogadott el az orosz olajra. Az ötlet támogatói gyorsan akarnak lépni, hogy december 5., a további szankciók érvénybe lépése előtt meglegyen a kérdésben a megállapodás. Maga az olajársapka ötlete a G7-es csoport államaitól származik, ezt venné át az EU. A kérdés most az, hogy a tagállamok képviselőinek sikerül-e előzetes alkura jutniuk az október 6-i, prágai uniós csúcs előtt. Júniusban a tagállamok hosszan tartó vita nyomán állapodtak meg abban, hogy betiltják a tengeren szállított orosz olaj importját, megtiltják az orosz olajat szállító hajók biztosítását és egyéb szolgáltatásokat, de kivételt tesznek a vezetéken érkező olajjal. A Bloomberg elismeri: kétséges, mennyire lehet hatékony az ársapka, hiszen Kína és India, Oroszország legnagyobb ügyfelei nem csatlakoztak hozzá. Csak Magyarországon kérdezik meg az embereket a szankciókról. A teljes cikk ITT olvasható.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!