"A jelenlegi oktatási rendszerben a diákoknak nincs lehetőségük tájékozódni arról sem, hogy milyen jogok illetik meg az nemi és szexuális kisebbségek tagjait" – kesereg mai Facebook-posztjában az Amnesty International magyarországi oldala.

A nemzetközi szervezet arra kéri követőit, hogy támogassák az „iskolai befogadó terek” projektjüket, hogy minél több diákhoz eljuthassanak.

Az Amnesty bejegyzése alapján az Alapjogokért Központ azt írta: "a nemváltoztatást akarja népszerűsíteni a köznevelésben a baloldal".

Hozzátették, szerintük itt a "csendes eső" taktikájáról van szó. Mint írták, "nem rögtön a nemváltás népszerűsítésével kezdenek, hanem - ahogy Nyugaton pár évtizeddel ezelőtt - először csak érzékenyítenek, szavakat formálnak át, szexuális egyenlőségről papolnak, majd újabb és újabb gendereket [aszexuális genderfluid, nonbináris agender] találnak ki. Utána jönnek a félhivatalos "LMBTQAPIstb." és genderstratégiák - ld. az Unió vonatkozó dokumentumait -, majd

az EP kimondja, hogy férfiaknak is van joguk szülni. Mindezt követően veszik csak célba a gyerekeket, átírják a meséket, a herceg a hercegbe lesz szerelmes, utána jön az iskola - és a nemváltás konkrét és direkt propagálása"

- írták.

Az AK hozzátette: "A gyermekek védelmének ügyét a Soros György által finanszírozott nyílt társadalom hálózata - és magyarországi kitartottjaik - igyekeztek kigúnyolni, "az anya nő, az apa férfi" alaptörvényi kitételére olyanokat mondtak, hogy ilyen alapon azt is lehetne rögzíteni, hogy "az ég kék, a zöld fű". De látható, hogy sem az Alaptörvény, sem a gyermekvédelmi szabályok, sem gyermekvédelmi népszavazás nem volt ok nélkül: a magyarországi Amnesty most már nyíltan felvállalja, hogy be akarja vinni a szexuális propagandát az iskolákba, sőt, ott a nemváltás-nemátalakítás "lehetőségéről" akarja győzködni a kiskorúakat - elmondásuk szerint azért, hogy "széles eszköztár segítségével új pedagógiai utakat nyisson meg a diákok érdekében".