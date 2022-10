Megszűnik a Népszámlálás 2022 kérdőívének online kitöltési lehetősége október 17-től (hétfő), így azoknak, akik nem éltek ezzel, számlálóbiztos megkeresését kell fogadniuk lakhelyükön.

Addig azonban még van egy kis idő, és a tapasztalatok szerint mintegy fél óra alatt lehet válaszolni az interneten a feltett kérdésekre. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan azért nem tudták ebben a formában teljesíteni kötelezettségüket, mert nem jutott el hozzájuk postai úton a kóddal ellátott kérdőív, ám az online válaszadás lehetősége előttük is nyitva áll, ha van Ügyfélkapu-regisztrációjuk. Fontos tudnivaló, hogy adatvédelmi okokból offline módban, vagyis az internetről lekapcsolódva a népszámlálási adatszolgáltatás nem végezhető el.

Az internetes felület átláthatósága és könnyen kezelhetősége egyszerűsíti a kitöltők feladatát. (Fotó: MTI/Balázs Attila)

Tudnivalók az online kitöltésről

A kérdőívet közvetlenül a belepes.nepszamlalas2022.hu oldalon lehet elérni, ahol egy jól látható és könnyen értelmezhető felületre érve találhatók a kérdések. Miután a kitöltő mindegyiket megválaszolta, a „Beküldés” gombot megnyomva véglegesíthető az űrlap. Ekkor, tehát a kérdőív beküldése után, letölthetővé válik a kitöltött űrlap, mégpedig a viszonylag elterjedt pdf-formátumban.

Az okostelefonok elterjedt használata miatt sokakban felmerülhetett az igény, hogy ilyen módon válaszolják meg a kérdéseket, amire gondoltak a készítők, hiszen a kérdőívet mobiltelefonra is optimalizálták.

Aki elakad vagy valamiért hirtelen fel kell függesztenie a kitöltést, az sem pazarolt el értékes perceket a válaszadásra. A készítők megteremtették annak a lehetőségét is, hogy a kérdőív elmenthető legyen kitöltés közben, és az addig adott válaszokat megőrizve később is be lehessen fejezni a hátralévő adatok szolgáltatását. Ehhez regisztrációra van szükség, a regisztrált e-mail-címmel és a regisztráció során megadott jelszóval folytatható a megkezdett munka.

Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy mindez október 16-án éjfélig végezhető el, mert ezután nincs lehetőség online kitöltésre.

