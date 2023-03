Az államfő azt is hangsúlyozta, hogy ez a keresztény politikai alternatíva egy járható út, és hozzátette, Floridában – ahol az előadás elhangzik – szintén megtapasztalható, hogy ezek az alapelvek a gyakorlatban is működnek, és az emberek többsége számára vonzóak tudnak lenni. Már csak ezért is ki kell tartani mellettük, és soha nem feladni – hívta fel a figyelmet.