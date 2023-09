Folyamatos mellébeszélésük is beszédes, s miközben egy adott részletet cáfolni próbálnak, elismernek egy másikat. Például amikor Karácsony Gergely azt mondta, hogy valóban érkeztek hozzájuk külföldi pénzek, ám azokat csak mikroadományozóktól kapták, azzal már el is ismerte, amit korábban szintén tagadott, vagyis hogy volt külföldi pénz a kampányukban. Azt is tudni, hogy gazdasági érdekcsoportoktól jöttek a pénzek. Karácsony maga beszélt arról, hogy voltak nagyobb adományozóik is – nyilván egy gazdag amerikai spekuláns is – s mindenki fantáziájára bízzuk, ki lehetett az