Bajnai magyarázkodásra is kényszerült, ugyanis a látogatás előtt egy hónappal kilenc Magyarországra akkreditált nagykövet, köztük az Egyesült Államoké panaszt emelt a nem kellően transzparens eljárások miatt, amelyekkel a befektetők idehaza szembesültek. Indiana állam törvényhozói egy olyan szövegtervezetet is benyújtottak az USA tagállami parlamentje elé, amely felszólította Magyarországot, bánjon igazságosan a beruházókkal.

Bár a találkozókat utólag sikerként könyvelte el a Bajnai-kormányzat, ezt nem tudták politikai tőkére váltani és fél évvel a washingtoni körút után történelmi vereséget szenvedett a baloldal.

A katasztrofális választási eredmény nem jelentette a Bajnai és Korányi közötti együttműködés végét, sőt nemsokára ugyanott dolgoztak. Korányi a Soros György által is finanszírozott German Marshall Fundtól kapott egy ösztöndíjat, amellyel Washingtonba utazott és a Johns Hopkins magánegyetem nemzetközi tanulmányok intézetében folytatott tanulmányokat. Az egyetem Nemzetközi Tanulmányok Intézet Transzatlanti Kapcsolatok Központjának [Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS) Center for Transatlantic Relations (CTR)] volt a kutatója. Végül az ott töltött időszak eredménye a Transatlantic Energy Futures című kiadvány volt, amelyben Korányi az energiapolitika jövőjét vázolja fel Európában és az Egyesült Államokban az energiabiztonság és a klímaváltozás szemszögéből. Korányi a German Marshall Fund mellett 2012-ben elnyerte a francia külügyminisztérium „jövőbeli személyiségi” ösztöndíját is.

Korányi a tengerentúli munkái mellett a 2010-es években rövid ideig a magyar belpolitikában is felbukkant.

Például akkor, amikor 2012 őszén megalakult a Bajnai Gordon nevével fémjelzett Együtt Mozgalom, amely 2013-ban párttá alakult és alapító tagjai között felbukkant Korányi Dávid neve is. A politikai formáció története ismert: a 2014-es választásra nem sikerült az ellenzék fő erejévé válniuk, és végül Bajnainak sem sikerült megszereznie a miniszterelnök-jelölti pozíciót. A párt ezután hamar elindult az eljelentéktelenedés útján, 2018-ban pedig megszűnt.

Korányi Dávid Amerikából való következő hosszabb hazatérése annak volt köszönhető, hogy 2019 őszén Karácsony Gergely megnyerte a főpolgármester-választást, és a szocialisták szokása szerint nagyszámú tanácsadógárdát vett fel a Városházára. Közéjük tartozott Korányi is, aki a városdiplomácia területét kapta meg és 2019 decemberében csatlakozott a csapathoz.

2022 februárjában megalakult az Action for Democracy névre hallgató szervezet, amely a nyilvánosságra került adatok alapján a modern magyar demokrácia történetének legnagyobb választási manipulációs kísérletét vitte véghez.