– 2019-ben kormányzati támogatással elindult Budapesten a Molekuláris Ujjlenyomat Kutató Központ (Center for Molecular Fingerprint, CMF). Mire vállalkozott?

– Nagyon rövid infravörös lézerimpulzusokat használunk arra, hogy a vérmintában lévő molekulákat rezgésbe hozzuk. A molekulák infravörös fényt bocsátanak ki, amit nagy érzékenységű attoszekundumos méréstechnikával letapogatunk, megmérünk. Ezek az infravörös jelek rendkívül sok információt adhatnak arról, hogy abban a mintában milyen a vér molekuláris összetétele. Ezt az összetételt változtatják meg a betegségek. A jelenlegi labormedicina csak egyes biomarkereket mér, míg az infravörös fényimpulzus sok ezer molekulát, így lehetőség nyílik adott betegségben szenvedő alanyok vérmintáinak, infravörös ujjlenyomatuk vizsgálatára. Ha ennek a programnak a támogatása hosszú távon biztosítható, és a kutatások a remélt eredményeket hozzák, akkor egy új korszakot alapozhatunk meg. Jelenleg ugyanis egészségügyről beszélünk, miközben betegségügyet tartunk fenn. Megvárjuk, míg az emberek megbetegednek, majd próbáljuk kigyógyítani őket. Ebben a betegek is ludasak, hiszen sokszor még tünetekkel sem mennek azonnal orvoshoz. Sok esetben fordul elő, hogy a diagnózis előrehaladt stádiumú súlyos krónikus betegséget állapít meg. Amikor már csak az állapot rosszabbodása fékezhető, esetenként az sem.

A mi történetünk arról szól, hogyan lehet a betegségügyből egészségügy. A Health for Hungary – Hungary for Health (H4H) vizsgálatunkkal, amelyben tízezer magyar állampolgár vesz részt, világviszonylatban is egyedülálló

vérmintagyűjtemény keletkezik, amely felbecsülhetetlen értékű lesz bármilyen véralapú diagnosztikai módszer validálására. Mivel ilyen vizsgálatra nincs példa a világon, történelmet írhatunk. Különösen igaz ez akkor, ha az infravörös ujjlenyomaton alapuló módszerünk sikerrel jár a súlyos krónikus betegségek korai felismerésében.

