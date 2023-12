Marek Blonski, a Sienkiewicz által kinevezett új vezérigazgató kedd éjjel kiadott nyilatkozatában viszont „újságírók terrorizálásával” vádolta meg a PiS képviselőit, akik hatáskörük keretében végzett ellenőrzés címén rotációs ügyeleteket tartanak a PAP székházában.

A PiS bizalmatlansági indítványt nyújt be Sienkiewicz ellen „a közmédia erőszakos átvételére tett kísérlet miatt” – jelentette be szerdán Mariusz Blaszczak, a párt frakcióvezetője, volt nemzetvédelmi miniszter. A PiS politikusai szerdán képviselői ellenőrzéseket indítottak a kulturális és örökségvédelmi minisztériumban is.