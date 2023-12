Cikkünk frissül!

Amerikai külügyminiszter: rés tátong a civilek védelméről szóló ígéretek és a valóság között

A civilek komolyabb védelmére szólította fel az amerikai külügyminiszter csütörtökön Izraelt a Gázai övezet déli részében ellen indított offenzívájával kapcsolatban, kiemelve, hogy még mindig „rés tátong” Izrael civilek védelmére tett ígéretei és a szárazföldi harc során történtek között.

Izraelnek továbbra is elsődleges fontossággal kell kezelnie a civilek védelmét

– jelentette ki washingtoni sajtótájékoztatóján Antony Blinken, nem sokkal David Cameron brit külügyminiszterrel folytatott tárgyalásai után.

Antony Blinken amerikai külügyminiszter (k) távozik a szenátus zárt ajtók mögötti üléséről a törvényhozás washingtoni épületében, a Capitoliumban 2023. december 5-én

Fotó: Michael Reynolds / Forrás: MTI/EPA

Leszögezte továbbá,

rendkívül fontos a kommunikációs csatornák megőrzése annak érdekében, hogy az emberek tudják, hova és mikor tudnak menni, valamint világossá kell tenni azokat az idősávokat is, amikor lehetőségük van a mozgásra.

Hozzátette: biztosítani kell az élelmet, ivóvizet és egészségügyi felszerelést azokon a helyeken, ahol a civilek meghúzódhatnak.

Mint mondta, Washington erről rendszeresen egyeztet az izraeli féllel, a többi között Joe Biden is szóba hozta a nap folyamán Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetésén.

Blinken mellett Kamala Harris alelnök és Lloyd Austin védelmi miniszter is

nyilvánosan felszólította Izraelt, törekedjen a precízebb támadásra a Gázai övezet déli részén annak érdekében, hogy elkerülje a nagyszámú civil áldozatokat.

Mindazonáltal már újabb több száz palesztin halottról tudni a múlt péntek óta, miután az Izrael és az övezetet irányító Hamász iszlamista terrorszervezet közötti átmeneti tűzszünet véget ért.

Fehér Ház: Irán közreműködött a jemeni húszik támadásainak tervezésében és végrehajtásában

Az iráni Forradalmi Gárda közreműködött a jemeni húszi lázadók Izrael és a vörös-tengeri hajózási útvonalak elleni rakéta- és dróntámadásainak tervezésében, végrehajtásában és engedélyezésében – jelentette ki csütörtökön Jon Finer, a Fehér Ház helyettes nemzetbiztonsági tanácsadója a Colorado állambeli Aspenben rendezett biztonságpolitikai konferencián.

Úgy véljük, közük volt ezeknek a támadásoknak a megvalósításához, a tervezésben, a végrehajtásban, az engedélyezésben és ezek támogatásában

– hangsúlyozta Finer.

A fehér házi illetékes beszélt a gázai övezeti háborúról is. Mint mondta, az Egyesült Államok nem adott határozott határidőt a radikális iszlamista Hamász ellen folytatott izraeli harci műveletek befejezésére. Kiemelte azt is, hogy amennyiben a háború most véget érne, úgy az iszlamista csoport továbbra is veszélyt jelentene.

Felhívta a figyelmet arra, hogy Washington szerint számos biztonsági célpont maradt Izrael számára a Gázai övezet déli részén.

Ez történt csütörtökön: