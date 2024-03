Hidvéghi Balázs: az Európai Parlament kapuzárási pánikban van Az Európai Parlament kapuzárási pánikban van, a "Soros-féle többség" a "magyar dollárbaloldallal összeborulva" kétségbeesve próbálja továbbra is támadni Magyarországot - mondta Hidvéghi Balázs fideszes EP-képviselő keddi videónyilatkozatában. A kormánypárti politikus azt mondta: az Európai Parlamentben "most épp azt találták ki", hogy beperelik az Európai Bizottságot, amiért az felszabadította a Magyarországnak jogosan járó uniós pénzeket. Hidvéghi Balázs ezt jogilag teljesen értelmezhetetlennek nevezte, arra hivatkozva: az EP végső soron azért perelné a bizottságot, mert az nem úgy döntött, ahogy a parlament baloldali frakciói akarták. Az ügy szerinte tragikomikus, hiszen az történik, hogy az egyik uniós intézmény, az Európai Parlament egy másikhoz, az Európai Bírósághoz fordul, hogy bepereljen egy harmadikat, az Európai Bizottságot, és mindezt azért, hogy megbüntessenek egy tagállamot, "amely nem úgy táncol, ahogy ők fütyülnek". Kiemelte: kevesebb mint száz nap van hátra az európai választásokig, és Brüsszelben változásra van szükség. "Ha nem akarjuk, hogy az Európai Parlament végképp a demokrácia karikatúrájává váljon, akkor olyan képviselőket kell választanunk, akik nem rögeszmés, szélsőséges baloldali ideológiákért, hanem a normális európai emberekért dolgoznak" - jelentette ki. Hasonlóan vélekedett Varga Mihály is, aki közösségi oldalán kommentálta a hírt. A pénzügyminiszter szerint Európai Parlament jogi bizottsága messze elrugaszkodott a jogi valóságtól.