A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Maida Gorcevic európai ügyekért felelős montenegrói miniszterrel közösen megtartott sajtóértekezletén hangsúlyozta, hogy az Európai Unió napjainkban nincs jó formában, több biztonsági, gazdasági és társadalmi kihívással néz szembe.

Ez olyan helyzet, amikor világos, hogy valami nagy változásra van szükség ahhoz, hogy a dolgok a jó irányba forduljanak, valamifajta új lendületre, energiára, frissességre volna szükség. És azt gondolom, hogy ezt az EU alapvetően két forrásból szerezheti meg. Egy rövid és egy hosszabb távú forrás is létezik

– mondta.

„A rövid távú az európai parlamenti választás, amely tálcán kínálja egy politikai fordulat lehetőségét. A mi ízlésünk szerint egy jobboldali, békepárti, szuverenista fordulat lehetőségét. Egy ilyen szuverenista fordulat, én azt gondolom, elhozhatná azt az időszakot, amikor újra a józan ész diktálhatna az európai politikai vitákban, és a kölcsönös tisztelet jelenthetné ezen viták alapját” – folytatta.

„A másik forrás, amiből az Európai Unió táplálkozhatna a hanyatlás megállítása érdekében, az egy külső forrás, amely a Nyugat-Balkánról érkezhetne (...) A nyugat-balkáni államok ambiciózusak, feltörekvők, fejlődni akarnak, gyorsan akarnak fejlődni, és pont ez az a lendület, ami talán kirángathatná az Európai Uniót abból a gödörből, amelybe belelavírozza magát” – tette hozzá.

Úgy vélekedett, hogy az EU-nak ma nagyobb szüksége van a Nyugat-Balkánra, mint fordítva, ezen országok gyors belépése a kontinens érdeke, ezért is elfogadhatatlan az integrációs folyamat lassúsága, amely az egész bővítési politika hitelességét aláássa.

Szijjártó Péter példaként hozta fel Montenegrót, amely 2008-ban adta be a csatlakozási kérelmét, azaz tizenhat éve vár a tagságra, de hasonló a helyzet a térség többi országával is, körükben most az átlagos várakozási idő közel tizenöt év.