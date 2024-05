Magyarország nem fog befogadni illegális bevándorlókat, akárhogy is erőszakoskodnak Magyarország nem fog befogadni illegális bevándorlókat, akárhogyan is erőszakoskodnak Brüsszelből, hazánk álláspontja továbbra is változatlan a frissen elfogadott európai uniós migrációs és menekültügyi paktum ügyében – jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten. A tárcavezető a Milorad Dodik boszniai szerb vezetővel közös tartott sajtótájékoztatóján az EU migrációs és menekültügyi paktumának előző napi elfogadására reagálva leszögezte, hogy ennek ügyében Magyarország álláspontja „határozott és megváltoztathatatlan”, arról ugyanis népszavazáson született döntés. Szavai szerint ezen referendum során a magyar emberek kimondták azt, hogy „Magyarországra illegális bevándorló nem jöhet be, Magyarország nem hajlandó alkalmazni semmilyen elosztási mechanizmust, semmilyen kvótát vagy bárhogy is hívják azt”. Szijjártó Péter aláhúzta: „Magyarországra egyféleképpen lehet bejönni, ha mi, magyarok úgy döntünk, hogy valaki bejöhet. Magyarországon egyféleképpen lehet tartózkodni, ha mi, magyarok úgy döntünk, hogy valaki itt tartózkodhat.” „És ezt a jogunkat mi semmilyen módon nem fogjuk feladni, sem részben, sem egészben (.) Ide illegális migránsok nem jöhetnek be, megvédjük a határainkat fizikai eszközökkel, és megvédjük magunkat jogi eszközökkel is” – emelte ki. „Akárhogy is erőszakoskodnak Brüsszelből, Berlinből, Washingtonból vagy akárhonnan, Magyarország illegális bevándorlókat nem fog befogadni a határon, s Brüsszelben is ki fogunk állni az igazunk mellett” – tette hozzá. A miniszter végül kifejtette, hogy hazánk nem fogja feladni azt a jogát, hogy maga döntse el, hogy kivel kíván együtt élni és kivel nem, ezzel ugyanis a szuverenitását adná fel az állam.