Minden üzleti kapcsolatot megszakítana Oroszországgal Fekete-Győr András, a Momentum volt elnöke – írja az Origo.

A baloldali politikus már a háború kirobbanásakor, egy február 24-én közzétett Facebook posztjában teljes karantént szorgalmazott az oroszokkal szemben.

„Európában példátlan ez a háborús agresszió, amely nem maradhat büntetlenül, hiszen a Putyin-rezsim nyíltan veszélyezteti az egész szabad világ békéjét és biztonságát. Egységes, megalkuvást nem tűrő közös fellépésre van szükség a NATO és az EU részéről is. A most formálódó új világrendben Putyint teljes karanténba kell helyezni, meg kell fosztani a nemzetközi pénzcsapok nyújtotta lehetőségektől, minden nyugati országgal folytatott magán vagy állami üzletelését felül kell vizsgálni és végeredményben meg kell szakítani. Csak így tudjuk egy még súlyosabb konfliktushelyzet kialakulása nélkül, békés, de a lehető legszigorúbb eszközökkel térdre kényszeríteni a háborús bűnöst."

Fekete-Győr már ezt megelőzően is harcias hangot ütött meg egy február elsején megjelent publicisztikájában

a Magyar Hang nevű portálon. Akkor úgy fogalmazott a bukott pártelnök, hogy egy felelős magyar kormánynak a háború megelőzésén kellene dolgoznia.

„Elrettentéspolitikára van szükség. A NATO- és EU-s szövetségeseinkkel közösen olyan lépéseket helyezhetünk kilátásba, amelyek jelentős mértékben növelnék Moszkva számára a költségeket, ha egy offenzíva megindítása mellett döntenének.

Először is – szövetségeseinkhez hasonlóan – fegyvereket és humanitárius segítséget kell felajánlani az ukrán kormány számára, hogy ezzel is hozzájáruljunk a kárpátaljai magyar kisebbségek védelméhez

– írta a Momentum politikusa.

A felelőtlenség mellett a háborús helyzet teljes félreértése is jellemzi ezeket a mondatokat, hiszen honvédelmi szakértők már a háború előtt is arra figyelmeztettek, hogy

ha jelentős fegyverszállítmányok érkeznének Kárpátalján keresztül az ukrán védelmi erőkhöz, az óriási célkeresztet rajzolna a térség közepére.

Az oroszok ugyanis aligha néznék tétlenül a modern nyugati fegyverek beszivárgását a harcmezőre. Azóta az orosz katonai és politikai vezetés több alkalommal kijelentette, hogy minden Ukrajnába irányított fegyverszállítmányt megsemmisítendő célpontnak tekint. Fekete-Győr állításával szemben tehát a magyar fegyverszállítmányok veszélybe sodornák a kárpátaljai magyarokat.

A Momentum a kezdetektől a háborúpárti hangulatkeltést folytatta, Cseh Katalin európai parlamenti képviselő március elsején csatlakozott a volt pártelnök mellé a közösségi oldalán megjelent videóban, ahol azt mondta:

„A háborút amúgy fegyverekkel vívják és hát mostanra Orbán Viktor annyira egyedül maradt ennek az ellenzésével, hogy szerintem nagyjából így az egész Európai Unióból hát alig van olyan ország, aki ezt mondja és a régióból biztos nincs.

Szóval, hogy az egyértelmű, hogy a NATO-nak segítenie kell Ukrajnának avval, hogy megkapják azokat a fegyvereket, amivel meg tudják vívni ezt a háborút.

Ez a háborúpárti kiállás jellemzi a teljes baloldalt, élén Márki-Zay Péterrel, Gyurcsány jelöltjével.

Emlékezetes, hogy a hódmezővásárhelyi polgármester zavaros nyilatkozataiban újra és újra megerősíti, hogy fegyverekkel segítené Ukrajnát. Ismert, hogy a Gyurcsány-lista vezetője, Márki-Zay Péter több alkalommal is azt mondta, hogy Magyarországnak fegyvereket kellene szállítania Ukrajnába, és ha a NATO úgy kívánja, akár magyar katonákat is háborúba kellene küldeni.

Az Oroszország elleni totális kereskedelmi bojkott is visszatérő baloldali követelés, Fekete-Győr András mellett számos politikusuk tett ilyen nyilatkozatokat az elmúlt hetekben.

Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt több fórumon és interjúkban is azt követelte a kormánytól, hogy állítsa le Paks 2 engedélyezési eljárását. Ugyanezt akarja Gyurcsány Ferenc DK-elnök, és felesége Dobrev Klára, valamint Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke.

A DK európai parlamenti képviselője, Rónai Sándor is azt fejtegette, hogy a paksi bővítés sorsa eldőlt az Ukrajna elleni orosz támadás pillanatában, szerinte az uniós szankciók miatt nem lesz lehetséges a finanszírozása.

Jávor Benedek, a Párbeszéd volt európai parlamenti képviselője, aki jelenleg Karácsony Gergely megbízásából a fővárosi önkormányzat brüsszeli képviseletét vezeti, Oroszország teljes elszigeteléséről írt a hvg.hu portálon március elsején. Egyértelművé tette, hogy „fájni fognak" Európának is a szankciók, de a magas költségeket szerinte az embereknek meg kell fizetni. Jávor Benedek gyakorlatilag minden orosz energiahordozótól, a földgáztól és a kőolajtól is megfosztaná Európát, így Magyarországot is, valamint leállítaná a paksi atomerőmű bővítését.

A baloldali lista jelöltje, Kocsis-Cake Olivio az ATV-ben arról beszélt, hogy szerinte szankciókat kell kivetni az energiahordozókra is, tovább növelve ezzel a folyamatosan emelkedő energiaárakat. A Párbeszéd politikusa úgy fogalmazott:

„Tudja, Oroszország egy energia-nagyhatalom, abból van pénze háborúzni, úgy tűnik, ahogy drágán adja el az energiát. Ezt a forrást el kell tekerni, el kell zárni."

Ezek a felelőtlen követelések, ha megvalósulnának, azt jelentenék, hogy a magyar háztartásoknak azonnal drasztikus rezsiár-emelkedést kellene elszenvedniük, a jelenlegi díj akár a négyszeresére is növekedne. Ezen kívül leállna az ipar, súlyos gondok jelentkeznének a közlekedésben, az élelmiszeriparban is, az élet minden területén beláthatatlan következményekkel járna a totális bojkott Oroszországgal szemben.

Borítókép: Fekete-Győr András, a Momentum korábbi elnöke / Ripost / Máté Krisztián